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Roma, dopo Wesley e Dybala è il turno di Rensch: lavoro in gruppo per l'olandese
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Seduta di allenamento a Trigoria per la Roma di Gian Piero Gasperini, in preparazione alla sfida di sabato alle 18 al Dall'Ara contro il Bologna. Le buone notizie arrivano da Devyne Rensch tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio rimediato nella gara contro l'Atalanta di sabato scorso.
Il terzo recupero importante.
Le altre novità rilevanti erano arrivate invece nella giornata di ieri con i recuperi e i rientri in gruppo di Paulo Dybala e Wesley, che saranno a disposizione per la trasferta in Emilia Romagna. Prosegue invece il lavoro differenziato per Manu Kone, Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk, che saranno valutati nel corso dei prossimi giorni.
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