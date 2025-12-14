Inter, Lautaro: "Gol importante per la squadra, sono molto contento"
Ai microfoni di Sky è intervenuto Lautaro Martinez autore del momentaneo raddoppio dell'Inter
“ Fare gol aiuta la squadra quindi i sono molto contento e felice per aver contribuito ad un successo importante”
