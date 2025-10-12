Inter, Lautaro rientra all’ultimo dall'Argentina: corsa contro il tempo per esserci a Roma

Per l’Inter il tempo comincia a pesare, e il motivo principale si chiama Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, impegnato con l’Argentina tra Venezuela e Porto Rico, tornerà in Italia soltanto giovedì, a 72 ore dalla delicata sfida contro la Roma all’Olimpico. Con alle spalle due partite giocate e un lungo viaggio intercontinentale, Lautaro avrà poco tempo per allenarsi: giovedì farà solo un lavoro leggero, mentre la vera seduta con la squadra sarà venerdì, alla vigilia della partita.

Nonostante tutto, il Toro vuole esserci a ogni costo, scrive questa mattina all'interno delle proprie colonne l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. E i precedenti fanno ben sperare: lo scorso anno, proprio dopo una trasferta con l’Argentina, tornò in tempo per segnare il gol decisivo contro la Roma. Stavolta il quadro è simile, ma con un avversario rinnovato e più competitivo.

Inoltre, l’assenza quasi certa di Thuram per infortunio rende ancora più preziosa la presenza di Lautaro, su cui Chivu punta fortemente. Le condizioni non sono ideali, ma la sua determinazione e la sua leadership possono fare la differenza. La decisione finale sul suo impiego arriverà solo a ridosso del match, ma l’obiettivo è chiaro: avere il capitano in campo, pronto a lasciare il segno ancora una volta.