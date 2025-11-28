Alberto Moreno sul gol: "Salto incredibile, certo che l'ho toccata. A Nico Paz offro una cena"
Alberto Moreno, laterale del Como andato a segno questa sera contro il Sassuolo, ha commentato così a Sky Sport il suo gol e la vittoria dei lariani: "Ho fatto un salto incredibile, certo che l'ho toccata", la sua risposta quando gli viene chiesto se abbia effettivamente toccato o meno la palla sul gol.
Poi, un applauso a Nico Paz: "È incredibile vederlo allenarsi tutti i giorni, per me può essere un top mondiale se lui vuole. Deve continuare a lavorare, questo è solo l'inizio. Per me è bellissimo averlo nella nostra squadra".
Su cosa offrirà a Nico Paz dopo l'assist di stasera: "Gli pago una cena, quello che vuole (ride, ndr)".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c'è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman

Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
