Alberto Moreno sul gol: "Salto incredibile, certo che l'ho toccata. A Nico Paz offro una cena"

Alberto Moreno, laterale del Como andato a segno questa sera contro il Sassuolo, ha commentato così a Sky Sport il suo gol e la vittoria dei lariani: "Ho fatto un salto incredibile, certo che l'ho toccata", la sua risposta quando gli viene chiesto se abbia effettivamente toccato o meno la palla sul gol.

Poi, un applauso a Nico Paz: "È incredibile vederlo allenarsi tutti i giorni, per me può essere un top mondiale se lui vuole. Deve continuare a lavorare, questo è solo l'inizio. Per me è bellissimo averlo nella nostra squadra".

Su cosa offrirà a Nico Paz dopo l'assist di stasera: "Gli pago una cena, quello che vuole (ride, ndr)".