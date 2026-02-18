Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, Marotta: "Campo? Situazione rara e difficile, speriamo non ci siano infortuni"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:50Serie A
Marco Pieracci

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dal playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt: "Inter-Juve è una pagina che vorrei chiudere, ha lasciato amarezza in tutti. Chiudiamola e pensiamo a questa competizione che vede tre squadre italiane presenti: spero che tutte e tre riusciamo a superare il turno, perché ne va del nostro movimento calcistico che ne ha tanto bisogno".

Cosa pensa delle condizioni del campo?
"Anche qua non voglio addentrarmi in polemiche e creare alibi, però è una condizione abbastanza rara e difficile: è un campo sintetico non di ultima generazione e spero che dal punto di vista fisico e agonistico non si possano registrare infortuni. Ci adatteremo a questo tipo di terreno, siamo abituati a convivere anche con queste difficoltà".

Cos'è per voi la Champions League oggi?
"Per noi la Champions League è sicuramente un grande orgoglio, la continuazione di una storia del club. L'impegno è quello di onorarla fino in fondo, credo che questi siano i valori più importanti".

