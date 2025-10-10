Fiducia e lavoro: Leao sceglie il silenzio dopo le critiche e si concentra sul Portogallo

Dopo oltre un mese di stop per un infortunio al polpaccio, Rafael Leao è tornato a disposizione della Nazionale portoghese, deciso a lasciarsi alle spalle le difficoltà vissute al Milan. L’attaccante, che quattro anni fa debuttò con il Portogallo sostituendo Cristiano Ronaldo all’intervallo, affronta un periodo delicato in Italia, ma mantiene fiducia e concentrazione sul campo.

Il suo ritorno contro la Juventus, nel match terminato 0-0 a Torino, ha sollevato diverse critiche. Secondo la stampa italiana, l’allenatore Massimiliano Allegri non avrebbe gradito l’atteggiamento del portoghese, giudicato poco incisivo e distante dallo spirito richiesto alla squadra. A fargli eco anche il compagno Adrien Rabiot, che in un’intervista non ha esitato a lanciare un messaggio chiaro: "È un giocatore dal talento enorme, ma a 26 anni non si è più giovani. Il tempo vola, e sarebbe un peccato se restasse solo un calciatore di potenziale. Spero capisca che può competere con i migliori".

Parole che, secondo Record, non sembrano però scuotere Leão, che preferisce rispondere con i fatti. Il numero 10 rossonero, spesso criticato per discontinuità e atteggiamento, si concentra ora sulla Seleção di Roberto Martínez, dove vuole ritrovare fiducia e continuità. Determinato e consapevole del proprio valore, Leão mira a trasformare le critiche in energia positiva. L’obiettivo è chiaro: riconquistare la miglior forma e tornare protagonista, sia con il Portogallo che con il Milan.