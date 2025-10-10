Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Superlega c'è già e sarà un processo (sempre più) inarrestabile. Ma c'è progetto sportivo

La Superlega c'è già e sarà un processo (sempre più) inarrestabile. Ma c'è progetto sportivoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:00Serie A
Andrea Losapio

Probabilmente a tutti piace di più vedere un Real Madrid-Liverpool rispetto a un Trabzonspor-Saint Etienne. Quindi è normale che ci sia più aspettativa in una gara con tanti campioni in campo rispetto a un'altra che vede diversi giocatori interessanti ma che, di fatto, sono conosciuti in maniera meno trasversale rispetto ai Momo Salah oppure ai Kilyan Mbappé. Su questo si voleva sviluppare la Superlega che, però, è già fra noi da un annetto. Perché gli incassi di Champions portano a investimenti diversi per chi ci partecipa. Ed è più difficile sbagliare avendo un buon quantitativo in denaro che non cercare di acquistare parametri zero e sperare funzionino.

Il ritorno del Barça nell'ECA segna un punto di svolta. Nel 2021 i club, dopo la pandemia, erano pieni di debiti. O meglio, di scadenze che erano difficili da fronteggiare. Per questo c'era stata questa idea di inserire solo i grandi, facendo diventare strutturale un guadagno che non può esserlo per forza. È sempre e solo una questione di soldi, per chiunque. Con il progetto sportivo che Ceferin e la UEFA hanno portato avanti la Superlega c'è, ma non si vede. E qualcuno può coltivare il sogno di entrare a far parte di un ristretto numero di squadre che si giocano la Champions.

Poi certo, Marotta può accogliere con favore (nuovamente) il rientro del Barcellona nei club europei. L'Inter era favorevole alla Superlega e, alla fine, sono stati i tifosi di Premier a cambiare il paradigma, oltre alla UEFA stessa perché non voleva perdere milioni e milioni. Quindi meglio trovarsi a metà del fiume e andare d'accordo... Ma non bisogna scordare quel che è stato e quel che è diventato.

Articoli correlati
Marotta entra nel board dell'EFC. E Al Khelaifi ringrazia Friedkin per il lavoro... Marotta entra nel board dell'EFC. E Al Khelaifi ringrazia Friedkin per il lavoro svolto
Marotta eletto nell'Executive Board dell'EFC. Tutte le parole del presidente e CEO... Marotta eletto nell'Executive Board dell'EFC. Tutte le parole del presidente e CEO dell'Inter
Inter, Marotta eletto nell'Executive Board dell'European Football Clubs Inter, Marotta eletto nell'Executive Board dell'European Football Clubs
Altre notizie Serie A
Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per... Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 9 ottobre 100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 9 ottobre
Platini racconta la Juventus: "La maglia più bella indossata. Regalai il Pallone... TMWPlatini racconta la Juventus: "La maglia più bella indossata. Regalai il Pallone d'Oro a Agnelli..."
La Superlega c'è già e sarà un processo (sempre più) inarrestabile. Ma c'è progetto... La Superlega c'è già e sarà un processo (sempre più) inarrestabile. Ma c'è progetto sportivo
Due gol in 171 minuti giocati: Ekhator, il baby del Genoa che sogna l'Europeo U21... Due gol in 171 minuti giocati: Ekhator, il baby del Genoa che sogna l'Europeo U21 con l'Italia
Ci si aspettava altro, ma alla fine al Milan è arrivato lui. Che usa giudizio nelle... Ci si aspettava altro, ma alla fine al Milan è arrivato lui. Che usa giudizio nelle parole
Inter e Atletico Madrid in Libia. Amichevole nel Paese dei due governi Inter e Atletico Madrid in Libia. Amichevole nel Paese dei due governi
Juventus, niente riposo per Bremer e Tudor vuole avere il vero Zhegrova Juventus, niente riposo per Bremer e Tudor vuole avere il vero Zhegrova
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
3 Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 ottobre
5 Platini duro sul VAR: "Con me non ci sarebbe mai stato. Utile solo a spostare le polemiche"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
Immagine top news n.1 Platini racconta la Juventus: "La maglia più bella indossata. Regalai il Pallone d'Oro a Agnelli..."
Immagine top news n.2 Inter e Atletico Madrid in Libia. Amichevole nel Paese dei due governi
Immagine top news n.3 Juventus, niente riposo per Bremer e Tudor vuole avere il vero Zhegrova
Immagine top news n.4 Cristante e Carnesecchi suonano la carica, Tonali apre al ritorno in A: il punto da Coverciano
Immagine top news n.5 Marotta entra nel board dell'EFC. E Al Khelaifi ringrazia Friedkin per il lavoro svolto
Immagine top news n.6 Cairo, Platini, Vignola, Vierchowod, Pardo: i 5 interventi più interessanti dal Festival dello Sport
Immagine top news n.7 Torino, Cairo: "Vicino a Baroni. Partenza a rilento anche per via del calendario"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.3 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.4 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?
Immagine news Serie A n.2 Avvocato Spallone: "Il caso Osimhen al Napoli potrebbe riaprirsi, sarebbe simile alla Juventus"
Immagine news Serie C n.3 Casella sulla Pro Vercelli: "Nuova proprietà ha dato entusiasmo. Possono far molto bene"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, la Roma insegna che una rimonta è possibile. Anche se furono necessari sacrifici
Immagine news Serie A n.2 Milan, Maignan può partire a parametro zero: la Juventus tenta il grande colpo per luglio
Immagine news Serie A n.3 100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 9 ottobre
Immagine news Serie A n.4 Platini racconta la Juventus: "La maglia più bella indossata. Regalai il Pallone d'Oro a Agnelli..."
Immagine news Serie A n.5 La Superlega c'è già e sarà un processo (sempre più) inarrestabile. Ma c'è progetto sportivo
Immagine news Serie A n.6 Due gol in 171 minuti giocati: Ekhator, il baby del Genoa che sogna l'Europeo U21 con l'Italia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Portanova: "A questa Reggiana non manca nulla. Costruita per esser combattente"
Immagine news Serie B n.2 Nesta: "Al Monza è caduto un po' tutto il castello dopo la morte di Silvio Berlusconi"
Immagine news Serie B n.3 Bari, dare continuità alla prima vittoria stagionale: ora il focus è già sulla Reggiana
Immagine news Serie B n.4 Allo Spezia per merito di un’app? La società smentisce: “Da Veiga non selezionato con l’IA”
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, prosegue la preparazione a Bogliasco: il punto sull'infermeria blucerchiata
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Portanova: "I gol son così poco per una piazza che mi ama così tanto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, al via la 9ª giornata: questa sera due match del Girone B. Il programma
Immagine news Serie C n.2 Picerno, leader nel minutaggio di Serie C. Greco: "La sostenibilità è un valore aggiunto"
Immagine news Serie C n.3 Matteassi: "Ravenna sorprendente. Nel Girone C di Serie C ci sarà grande battaglia"
Immagine news Serie C n.4 Casella sulla Pro Vercelli: "Nuova proprietà ha dato entusiasmo. Possono far molto bene"
Immagine news Serie C n.5 Bisoli: "Sul Brescia preferisco non dir nulla. Cosenza? Spero si sani la frattura tra piazza e club"
Immagine news Serie C n.6 Torres, Pazienza: "Nella squadra vedo la cazzimma, usciremo da questo momento"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, sono ventuno le convocate per la Coppa del Mondo in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Femminile, Detruyer: "Dobbiamo continuare così. Migliorati nell'intesa"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?