Inter, Marotta: "Sempre difficile affrontare il Liverpool, in estate ha speso mezzo miliardo"

Pochi minuti alla sfida contro il Liverpool per l'Inter al Giuseppe Meazza, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta. "Dobbiamo ripetere la prestazione di sabato, è difficile visto il grande spessore dell'avversario. Il Liverpool ha investito mezzo miliardo, ha dei campioni che sono molto difficili da affrontare".

Oggi ritrovate il Liverpool dopo qualche anno, come si può progredire ancora di più?

"Abbiamo acquisito tanta esperienza, quelli che giocano stasera in quella partita erano in tanti. Queste sono tutte caratteristiche e valori importanti".

Merito agli uomini che lavorano con lei e lei li sa scegliere.

"C'è una squadra che va in campo e una fuori, l'importante è avere una società forte. Questo è il principio di una società di calcio, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Questo modello è un modello che ci convince".

Secondo lei quello che ha detto Salah può caricare la propria squadra?

"Non conosco bene la dinamica, bisogna vedere cosa c'è dietro. Il fatto che il Liverpool rinunci a un giocatore così importante, non so se quest'assenza riesca a caricarli ma questi giocatori si caricano da soli. Hanno una mentalità vincente, avranno delle fortissime motivazioni".