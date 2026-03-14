Il Milan può rimontare l'Inter e vincere lo scudetto? L'opinione di Costacurta, Matri, Dida e Toni

Intervenuti a margine del World Legends Padel Tour 2026 di Milano, quattro campioni come Alessandro Costacurta, Alessandro Matri, Dida e Luca Toni hanno detto la loro sulle speranze del Milan di rimontare l'Inter in classifica e vincere lo scudetto. Queste le loro opinioni in merito:

Alessandro Costacurta: "L'Inter vincerà lo scudetto. Abbiamo già una partita di campionato per capire però se i nerazzurri si sono risollevati non solo dal derby, ma dal Bodo. Secondo me ha fatto peggio per il morale dell'Inter l'eliminazione in Champions che il derby. Anche l'Atalanta ha subito un bel colpo e dovrà reagire, vediamo cosa succederà. L'Inter ha puntato da subito sul vincere qualcosa, anche mentalmente. L'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca, ma in realtà alla fine non ha vinto niente. Come diceva un grande allenatore ex Inter, quando hai tituli zero, qualche casino l'hai combinato. Per questo i nerazzurri quest'anno hanno puntato subito sull'obiettivo importante, che era lo scudetto".

Alessandro Matri: "Lo scudetto dipenderà molto dall'andamento dell'Inter: il lavoro principale di Allegri sarà tranquillizzare il Milan, lavorare bene per raggiungere l'obiettivo Champions League e provando a vincerle tutte perché solo così puoi sperare di vincere il campionato. Penso però che la rosa dell'Inter sia superiore e possa mantenere la distanza in classifica".

Nelson Dida: "Tutte le partite sono importanti e si deve cercare di portare sempre punti a casa. Sappiamo la distanza tra Milan e Inter in classifica ma i rossoneri devono fare sempre la loro partita. Allegri sta facendo un grande lavoro, nessuno si aspettava il Milan secondo ma è lì grazie a lui e alla squadra. Scudetto Milan? Il Milan deve pensare a fare un punto alla volta. Il derby ha detto che la squadra è forte ma si deve pensare partita dopo partita".

Luca Toni: "Penso che il Milan sia l'unica squadra che può mettere un po' di pepe a questo finale di stagione, ma l'Inter resta la più forte e ha sette punti di vantaggio. La squadra di Allegri fa grandi gare, ma perde anche punti con le piccole. L'Inter secondo me è molto più avanti".