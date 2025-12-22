TMW L'agente di Josep Martinez mette a tacere i rumors: "All'Inter è felice e a Milano si trova bene"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TMW, l'agente Sergio Barila ha commentato l'ottima prestazione del suo assistito Josep Pepo Martinez nella semifinale di Supercoppa italiana tra Inter e Bologna, nonché i rumors sul suo futuro. Questo un estratto dedicato della nostra chiacchierata: "Josep Martinez è sempre pronto ad aiutare quando l’allenatore lo schiera in campo. L’episodio accaduto a ottobre è una disgrazia personale molto spiacevole, ed è molto difficile da superare per chiunque. Chiediamo rispetto per la famiglia".

La sua sontuosa prestazione in Supercoppa però ha sorpreso tanti.

"A me non ha sorpreso. Josep è un grande portiere, lo ha dimostrato in tutti i club in cui ha giocato. Per questo l’Inter lo ha preso dal Genoa nel 2024".

Cosa ha provato Pepo dopo il Bologna? Vi siete sentiti?

"Certo, voleva portare la sua squadra in finale. Dopo la sconfitta ai rigori, era triste per i compagni, per il club e per i tifosi nerazzurri".

Chiosa inevitabile sul futuro: ci conferma che chiuderà la stagione in nerazzurro?

"Pepo è contento all'Inter, si trova bene con la società nerazzurra e a Milano, quindi sta bene dov'è sia a livello professionale sia personale".

Leggi qui l'intervista integrale di TMW all'agente di Josep Martinez