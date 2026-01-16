Josep Martinez migliora, può recuperare per Inter-Arsenal: il punto sugli infortunati

L'Inter deve fare i conti con l'infermeria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, stanno comunque migliorando le condizioni fisiche di Josep Martinez, che potrebbe tornare tra i convocati per la partita contro l'Udinese. Il portiere nerazzurro però non ci sarà a Udine, così come Raffaele Di Gennaro, Tomas Palacios, Denzel Dumfries e Hakan Calhanoglu. Assenze pesanti, soprattutto quelle dell'olandese e del turco, che rischiano di complicare i piani del tecnico rumeno.

Domani al Bluenergy Stadium l'allenatore farà un po' di turnover e farà riposare qualche big in vista del match di San Siro di martedì contro l'Arsenal. In difesa dovrebbe tirare il fiato Bastoni, mentre nel reparto di mezzo toccherà a Zielinski sedersi in panchina, con Sucic e Mkhitaryan pronti a essere titolari. Davanti agiranno Lautaro Martinez e Pio Esposito, con il classe 2005 al fianco del Toro dopo la rete contro il Lecce.