Coppa Italia, c'è Inter-Torino. Da J.Martinez a Diouf, turnover per Chivu?

“La realtà è il campo, la realtà è il sudore” disse tempo fa Antonio Conte, in uno dei suoi discorsi più iconici da allenatore della Juventus nel rush finale del campionato 2011-2012. Una frase che - estrapolata da quel contesto - può benissimo essere adattata anche a Cristian Chivu, visto che da quando si è seduto sulla panchina dell’Inter non ha mai avuto altre priorità a parte il lavoro quotidiano. Gli strascichi del mercato sono alle spalle e questa nera i nerazzurri vogliono strappare il pass per le semifinali di Coppa Italia. Di fronte all’Inter c’è il Torino - reduce dal successo in campionato contro il Lecce e capace di far fuori dalla competizione la Roma di Gasperini.

I nerazzurri ieri sera hanno visto il Milan espugnare il Renato Dall’Ara di Bologna e proiettarsi nuovamente a -5 dalla vetta, ma i discorsi relativi al campionato oggi non interessano a Cristian Chivu. L’allenatore rumeno vuole una pronta risposta dai suoi ragazzi sul prato dell’U-Power stadium, teatro quest’estate di una delle amichevoli estive dei nerazzurri. Sono passati sei mesi da quel 2-2 contro il Monza e oggi l’Inter non vuole passi falsi per portare avanti l’obiettivo semifinale. Gli infortuni almeno sulla carta non permettono grandi rotazioni, ma qualche uomo chiave dovrà riposare.

Possibile partenza dalla panchina per Zielinski, mentre l’attacco titolare dovrebbe essere quello dei baby Pio Esposito e Bonny. A destra si candida Diouf mentre a sinistra scalpita Carlos Augusto, in uno stadio che conosce come una seconda pelle. Il cambio più rilevante invece sarà quello del portiere, visto che Josep Martinez prenderà il posto di Sommer a difesa dei pali dopo aver giocato da titolare anche nel match degli ottavi di finale contro il Venezia. Chi vince questa sera affronterà la vincente del match tra Como e Napoli, in programma il prossimo 10 febbraio allo stadio Maradona.