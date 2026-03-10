Inter, meglio prevenire: Marotta e dirigenza ad Appiano, per stringersi attorno a Chivu

All'indomani del derby perso contro il Milan, in casa Inter sanno che nulla è compromesso. I 7 punti di vantaggio dal secondo posto restano tanti da poter recuperare per i rossoneri, con 10 giornate ancora da disputare. Al contempo però c'è da evitare che la Stracitttadina porti strascichi e magari patemi d'animo per il rush finale.

Il segnale mandato ieri dalla dirigenza dunque arriva in tal senso. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nel giorno del semplice defaticamento della squadra erano presenti tutti i rappresentanti della società. Dal presidente Giuseppe Marotta al direttore sportivo Piero Ausilio, fino al suo vice Dario Baccin ed al vicepresidente Javier Zanetti.

Un modo per stringersi attorno al tecnico Cristian Chivu ed alla squadra. Preferendo parlare con lui più del futuro che del passato. Un passaggio in linea con la volontà di avere un dialogo costante fra staff tecnico e dirigenziale. Al di là di qualche delusione delle ultime settimane (Champions e appunto derby), resta il fatto che per molti era inimmaginabile ad inizio anno pensare ad una vetta così solida a questo punto della stagione. Da parte sua Chivu non ha sentito il bisogno di fare grandi discorsi al gruppo, trasferendo invece compattezza e voglia immediata di rivincita.