Quanto rischia l'Inter? Capello: "Nel derby copia sbiadita, lenta e senza ritmo"

Quanto è ancora viva la lotta Scudetto? Il derby ha detto che il Milan ha ancora voglia e forze per provare a dire la sua, ora resta da capire se le convinzioni dell'Inter verranno intaccate o meno da questo ko nella Stracittadina. L'ex allenatore Fabio Capello fra le colonne de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato di questo tema: "A dieci giornate dalla fine - e con sette punti di vantaggio sul Milan - la logica dice che il campionato a questo punto può perderlo solo l'Inter", premette.

Poi però aggiunge: "Cristian Chivu ha un margine importante e sufficiente per arrivare al traguardo per primo e in sicurezza. A patto di ritrovare in fretta, fin dalla sfida di sabato con l'Atalanta, la versione originale della sua squadra. Non la copia sbiadita, lenta e senza ritmo vista nel derby perso contro il Milan e anche in altre occasioni nell'ultimo periodo, a partire dalla Champions con il Bodo".

Capello fa anche notare che, anche nei momenti migliori vissuti in questa stagione, l'Inter "non è mai sembrata imbattibile", infatti non a caso ha perso "diversi scontri diretti". Un consiglio diretto a Chivu: "Io andrei nello spogliatoio e direi: 'Ragazzi, siamo i più forti: torniamo a dimostrarlo con serenità e divertendoci".