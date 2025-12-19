Live TMW Inter, Mkhitaryan: "Delusi per l'eliminazione. Dobbiamo migliorare nei big match"

Amici di TuttoMercatoWeb.com benvenuti alla conferenza di Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, post semifinale contro il Bologna

Nelle stesse azioni del secondo tempo, si vede che l’Inter pecca in freddezza e nella giocata finale. Come te lo spieghi?

“E’ inspiegabile, stiamo creando tantissimo ma non riusciamo a finalizzare. Ci lavoriamo molto in allenamento e devi aspettare per poter arrivare a fare gol e chiudere le partite il prima possibile”.

Un’altra grande partita non vinta dall’Inter. Adesso stanno diventando tante. È il cinismo che manca?

“Non direi perché ci prepariamo seriamente. Siamo consapevoli che ci manca qualcosa per fare quel clic per vincere le partite. Giochiamo bene, creiamo tanto ma non riusciamo a chiudere le partite e poi al primo erorre, prendiamo gol. Ci dispiace che non riusciamo a vincere gli scontri diretti. Il Bologna è un’ottima squadra, ma siamo forti anche noi e dobbiamo migliorare”.

Il lavoro prima o poi pagherà?

“Ci sono delusione e fiducia per arrivare dove vogliamo arrivare. Possiamo fare di più, possiamo fare meglio. Ci sono grandi giocatori e un’ottima rosa. Negli ultimi due anni negli scontri diretti non facciamo bene, ma lavoreremo per migliorare questo aspetto”.