Inter-Napoli, arbitraggio all'inglese di Doveri: solo 4 falli fischiati in tutto il primo tempo

Si è concluso il primo tempo della super sfida Scudetto di San Siro tra Inter e Napoli, con risultato parziale di 1-1 tra le due squadre dato dai gol di Dimarco (9') e McTominay (26').

Nel primo tempo del Meazza in particolare ha risaltato il grande ritmo e l'elevata intensità che sia Inter che Napoli hanno saputo mettere in campo. Con anche un 'aiuto' da parte del direttore di gara, il romano Daniele Doveri, e del suo stile di arbitraggio che si potrebbe definire "all'inglese" e che si misura nel numero ridotto di falli fischiati fin qui.

In tutto il primo tempo di Inter-Napoli, infatti, sono stati appena quattro i falli fischiati da Doveri, che ha quindi interrotto il gioco solamente per le situazioni di palla da fermo e per farlo riprendere dopo le due reti segnate. Un mancato fischio, però, gli è stato contestato: quello per un possibile fallo di Juan Jesus su un Thuram lanciato verso la porta, all'inizio della gara. In quella situazione Doveri ha optato per non fischiare fallo, una decisione che non trova però del tutto concorde Luca Marelli. Ha detto infatti l'ex arbitro, oggi moviolista di DAZN: "Va bene il metro utilizzato, però c'è l'infrazione di Juan Jesus perché si trattengono entrambi. Mancherebbe anche il cartellino giallo. Non rosso, perché non ci sono gli elementi del DOGSO, ma una ammonizione manca".