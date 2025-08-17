Inter, non solo Calhanoglu: contro il Torino out per squalifica anche Esposito
L'Inter comincerà il campionato come lo aveva finito, ovvero facendo i conti con le assenze. Per l'esordio di San Siro contro il Torino, i nerazzurri dovranno fare a meno non solo di Hakan Calhanoglu, che era diffidato e ha rimediato un giallo contro il Como all'ultima della scorsa Serie A, ma anche di Francesco Pio Esposito per lo stesso motivo. Nel ritorno della finale playoff con lo Spezia contro la Cremonese infatti è stato ammonito e sconterà la giornata di squalifica il 25 agosto.
GIRONE D’ANDATA
1ª giornata - 25 agosto 2025: Inter-Torino
2ª giornata - 31 agosto 2025: Inter-Udinese
3ª giornata - 14 settembre 2025: Juventus-Inter
4ª giornata - 21 settembre 2025: Inter-Sassuolo
5ª giornata - 28 settembre 2025: Cagliari-Inter
6ª giornata - 5 ottobre 2025: Inter-Cremonese
7ª giornata - 19 ottobre 2025: Roma-Inter
8ª giornata - 26 ottobre 2025: Napoli-Inter
9ª giornata - 29 ottobre 2025: Inter-Fiorentina
10ª giornata - 2 novembre 2025: Hellas Verona-Inter
11ª giornata - 9 novembre 2025: Inter-Lazio
12ª giornata - 23 novembre 2025: Inter-Milan
13ª giornata - 30 novembre 2025: Pisa-Inter
14ª giornata - 7 dicembre 2025: Inter-Como
15ª giornata - 14 dicembre 2025: Genoa-Inter
16ª giornata - 21 dicembre 2025: Inter-Lecce
17ª giornata - 28 dicembre 2025: Atalanta-Inter
18ª giornata - 3 gennaio 2026: Inter-Bologna
19ª giornata - 6 gennaio 2026: Parma-Inter
GIRONE DI RITORNO
20ª giornata - 11 gennaio 2026: Inter-Napoli
21ª giornata - 18 gennaio 2026: Udinese-Inter
22ª giornata - 25 gennaio 2026: Inter-Pisa
23ª giornata - 1 febbraio 2026: Cremonese-Inter
24ª giornata - 8 febbraio 2026: Sassuolo-Inter
25ª giornata - 15 febbraio 2026: Inter-Juventus
26ª giornata - 22 febbraio 2026: Lecce-Inter
27ª giornata - 1 marzo 2026: Inter-Genoa
28ª giornata - 8 marzo 2026: Milan-Inter
29ª giornata - 15 marzo 2026: Inter-Atalanta
30ª giornata - 22 marzo 2026: Fiorentina-Inter
31ª giornata - 4 aprile 2026: Inter-Roma
32ª giornata - 12 aprile 2026: Como-Inter
33ª giornata - 19 aprile 2026: Inter-Cagliari
34ª giornata - 26 aprile 2026: Torino-Inter
35ª giornata - 3 maggio 2026: Inter-Parma
36ª giornata - 10 maggio 2026: Lazio-Inter
37ª giornata - 17 maggio 2026: Inter-Hellas Verona
38ª giornata - 24 maggio 2026: Bologna-Inter