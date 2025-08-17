Inter, non solo Calhanoglu: contro il Torino out per squalifica anche Esposito

L'Inter comincerà il campionato come lo aveva finito, ovvero facendo i conti con le assenze. Per l'esordio di San Siro contro il Torino, i nerazzurri dovranno fare a meno non solo di Hakan Calhanoglu, che era diffidato e ha rimediato un giallo contro il Como all'ultima della scorsa Serie A, ma anche di Francesco Pio Esposito per lo stesso motivo. Nel ritorno della finale playoff con lo Spezia contro la Cremonese infatti è stato ammonito e sconterà la giornata di squalifica il 25 agosto.

GIRONE D’ANDATA

1ª giornata - 25 agosto 2025: Inter-Torino

2ª giornata - 31 agosto 2025: Inter-Udinese

3ª giornata - 14 settembre 2025: Juventus-Inter

4ª giornata - 21 settembre 2025: Inter-Sassuolo

5ª giornata - 28 settembre 2025: Cagliari-Inter

6ª giornata - 5 ottobre 2025: Inter-Cremonese

7ª giornata - 19 ottobre 2025: Roma-Inter

8ª giornata - 26 ottobre 2025: Napoli-Inter

9ª giornata - 29 ottobre 2025: Inter-Fiorentina

10ª giornata - 2 novembre 2025: Hellas Verona-Inter

11ª giornata - 9 novembre 2025: Inter-Lazio

12ª giornata - 23 novembre 2025: Inter-Milan

13ª giornata - 30 novembre 2025: Pisa-Inter

14ª giornata - 7 dicembre 2025: Inter-Como

15ª giornata - 14 dicembre 2025: Genoa-Inter

16ª giornata - 21 dicembre 2025: Inter-Lecce

17ª giornata - 28 dicembre 2025: Atalanta-Inter

18ª giornata - 3 gennaio 2026: Inter-Bologna

19ª giornata - 6 gennaio 2026: Parma-Inter

GIRONE DI RITORNO

20ª giornata - 11 gennaio 2026: Inter-Napoli

21ª giornata - 18 gennaio 2026: Udinese-Inter

22ª giornata - 25 gennaio 2026: Inter-Pisa

23ª giornata - 1 febbraio 2026: Cremonese-Inter

24ª giornata - 8 febbraio 2026: Sassuolo-Inter

25ª giornata - 15 febbraio 2026: Inter-Juventus

26ª giornata - 22 febbraio 2026: Lecce-Inter

27ª giornata - 1 marzo 2026: Inter-Genoa

28ª giornata - 8 marzo 2026: Milan-Inter

29ª giornata - 15 marzo 2026: Inter-Atalanta

30ª giornata - 22 marzo 2026: Fiorentina-Inter

31ª giornata - 4 aprile 2026: Inter-Roma

32ª giornata - 12 aprile 2026: Como-Inter

33ª giornata - 19 aprile 2026: Inter-Cagliari

34ª giornata - 26 aprile 2026: Torino-Inter

35ª giornata - 3 maggio 2026: Inter-Parma

36ª giornata - 10 maggio 2026: Lazio-Inter

37ª giornata - 17 maggio 2026: Inter-Hellas Verona

38ª giornata - 24 maggio 2026: Bologna-Inter