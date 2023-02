Inter, oggi la terza da titolare di Gosens. Rinascita o cessione? Il bivio

Ogni tanto Robin Gosens si rivede. Complice l’assenza di Dimarco, contro il Bologna il laterale tedesco sarà titolare. Sarà soltanto la terza volta in questo campionato, l’ottava in assoluto in stagione: uno spazio nettamente inferiore rispetto a quello che sarebbe lecito attendersi al momento dell’affare con l’Atalanta. Colpa di una serie di fattori: l’infortunio e il complicato percorso di recupero, soprattutto l’exploit dell’italiano che al concorrente nel ruolo ha lasciato solo le briciole. Adesso, un’occasione pensando al futuro.

Rinascita o cessione? La seconda prospettiva è stata d’attualità già la scorsa estate, poi non se n’è fatto nulla. Adesso, è il bivio di fronte a cui si trovano Gosens e l’Inter. Bilancio alla mano, servirebbero poco meno di 20 milioni per evitare minusvalenze: non è una cifra indifferente. Nelle ultime uscite da ultimo anche contro il Porto, il tedesco ha del resto dato segnali incoraggianti. Tornasse l’esterno volante dei tempi belli di Gasperini, in grado di tallonare Dimarco per la fascia, farebbe comodo a tutti.