Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

4 ottobre 2012, l'Udinese è la quarta italiana a espugnare Anfield. Finisce 2-3

Andrea Losapio
autore
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Accadde Oggi...
04.10.2026 05:00Accadde Oggi...
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 4 ottobre 2012, ad Anfield, il Liverpool attende l'Udinese, in una partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. Davide contro Golia, almeno nelle idee e nel principio, perché i Reds vanno subito in vantaggio con Shelvey, chiudendo il primo tempo sull'uno a zero, pensando in una vittoria più o meno agile.

Ripresa da urlo

Non funziona così. Perché all'intervallo Guidolin cambia Armero con Lazzari, toccando i punti giusti per la sua squadra. Al quarantaseiesimo è il solito Di Natale a trovare il pareggio, uno a uno. È solo l'inizio. Un'autorete dell'uruguagio Coates porta i friulani in vantaggio, ma non è finita: due minuti dopo Di Natale serve per Pasquale che insacca l'uno a tre. Il Liverpool prova l'arrembaggio, trovando il 2-3 con Suarez, ma il risultato non cambierà più: 2-3 e Udinese quarta squadra a espugnare l'Anfield Road in Europa.

Liverpool-Udinese 2-3

Marcatori: 22' Shelvey, 46' Di Natale, 70' aut. Coates, 72' Pasquale, 75' Suarez

Liverpool
Reina; Johnson, Carragher, Coates, Robinson; Henderson (65' Gerrard), Shelvey, Allen; Downing, Borini (80' Sterling), Assaidi (65' Suarez).
A disposizione: Jones, Skrtel, Sahin, Wisdom.
Allenatore: Rodgers.

Udinese
Brkic; Benatia, Danilo, Domizzi; Faraoni, Pinzi (70' Willians), Badu, Pasquale; Pereyra, Armero (46' Lazzari); Di Natale (86' Ranégie).
A disposizione: Padelli, Coda, Heurtaux, Fabbrini.
Allenatore: Guidolin.

Articoli correlati

Immagine news 1
Zlatan Ibrahimovic, "E voi chi cavolo siete?". Il centravanti slavo arrivato da Malmoe
Immagine news 2
Ibrahimovic: "Se Rogers costa 117 milioni, Yamal quanto vale? Questa cosa deve finire"
Immagine news 3
Ibra mette da parte il Milan, è negli USA per commentare i Mondiali: "Qui per essere me stesso"

Altre notizie Accadde Oggi...

Oggi
Immagine news 1
05:00 Accadde Oggi...
4 ottobre 2012, l'Udinese è la quarta italiana a espugnare Anfield. Finisce 2-3
Ieri
Immagine news 2
00:00 Accadde Oggi...
3 ottobre 2009, Sneijder dà la vittoria all'Inter al novantaduesimo. Bucando Handanovic
venerdì 2 ottobre
Immagine news 3
00:00 Accadde Oggi...
2 ottobre 2010, l'Udinese è all'ultima spiaggia. Guidolin rischia, poi arriverà in Champions
giovedì 1 ottobre
Immagine news 4
00:00 Accadde Oggi...
30 ottobre 2011, il Napoli espugna San Siro dopo 17 anni. È tre a zero all'Inter con polemica
mercoledì 30 settembre
Immagine news 5
00:00 Accadde Oggi...
30 settembre 1997, il capolavoro di Moriero. Rovesciata all'incrocio contro lo Xamax
martedì 29 settembre
Immagine news 6
00:00 Accadde Oggi...
29 settembre 2002, la prima tripletta di Totti. Contro Mazzone che lo maledì quando aveva i crampi
lunedì 28 settembre
Immagine news 7
00:00 Accadde Oggi...
28 settembre 2014, ritorna Zemanlandia con un super Ekdal. Ma poi il Cagliari retrocede
domenica 27 settembre
Immagine news 8
00:00 Accadde Oggi...
27 settembre 2005, Ronaldinho sigla una tripletta con il Barcellona... All'Udinese in Champions
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Elkan rilancia, Carnevali e Massara già al lavoro. Obiettivo Hojbjerg con Koopmeiners in uscita. Per l’attacco si pensa anche a Sesko e Balogun. Napoli, Coulibaly prima scelta per gennaio ma c’è anche Szymanski
Primo piano
Immagine top news n.0 Niente Pallone d'Oro, Sneijder: "Non me ne frega un c***o. Ho vinto la Champions con l'Inter"
Immagine top news n.1 Italia, Mancini: "Kean non sta bene, va a casa stasera. Far sempre soffrire i tifosi non è bello"
Immagine top news n.2 "Non potevo andare". Fabregas, no all'Inter: "A Nico Paz, Da Cunha e agli altri devo la vita"
Immagine top news n.3 Italia-Turchia, la probabile formazione di Mancini: turn over in tutti i reparti
Immagine top news n.4 Italia, via alla rifinitura verso la Turchia: Kean lavora da solo in palestra
Immagine top news n.5 Gattuso a 360° al Festival di Trento: "Il Milan, la Lazio e i mesi insonni per la Bosnia"
Immagine top news n.6 La Juventus del '96 al Festival di Trento: aneddoti, risate e commozione per Vialli
Immagine top news n.7 Stirpe: "Noi il Frosinone 'delle meraviglie'? L'obiettivo resta la salvezza, guai a distrarsi"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
Immagine news podcast n.2 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
Immagine news podcast n.3 Inter su Anguissa: i parametri zero di Marotta e le scelte dolorose di Chivu
Immagine news podcast n.4 I colpi da campione di Rowe. L'affare da record per il futuro del progetto Atalanta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juve, più del 4° posto? Gli obiettivi stagionali secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Corvino parla di Juventus: "Il centravanti c'era, Vlahovic. E sugli altri attaccanti dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi sulla Juve: "Le parole di Carnevali sono un messaggio chiaro a Spalletti"
Serie A
Immagine box news Serie A Turchia, Montella: "Siamo motivati e desiderosi di fare risultato"
Immagine box news Serie A Udogie fa fatica con De Zerbi, la Juve potrebbe riportarlo in Italia. Ma a quali cifre?
Immagine box news Serie A Turchia, Montella polemico: "Qualcuno mi ha deriso, ma l'avevo detto: l'Italia è competitiva"
Immagine box news Serie A Nations League, i primi risultati della giornata: vince ancora De Leo con Malta, pari Austria
Immagine box news Serie A Sneijder elogia Chivu: "Gli ho detto che doveva fare così. Farà belle cose all'Inter"
Immagine box news Serie A I talenti della Serie B: i giocatori del Vicenza che possono arrivare in Serie A
Serie B
Immagine box news Serie B Avellino, D'Agostino tuona: "Se il problema per il nuovo stadio son io, basta dirlo. Mi tolgo"
Immagine box news Serie B Juve Stabia, De Vito è carico: "Noi dobbiamo pensare al campo. Ci danno per morti, ma..."
Immagine box news Serie B Melby: "Onorato di essere presidente del Cesena. Avrò massima responsabilità verso la comunità"
Immagine box news Serie B Nahuel Estevez: "Voglio riportare Palermo in Serie A. Ma in B può succedere di tutto"
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo inizia a pensare al Pisa: "Sicuramente non ci saranno Rada e Morra"
Immagine box news Serie B Palermo, Ceccaroni: "Siamo in B, è vero, ma lavoriamo e giochiamo per un club da Serie A"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati dell'8ª giornata: Novara last minute, prosegue il volo dello Spezia
Immagine box news Serie C Diana non in panchina per la ripresa di Gubbio-Perugia: "Sto bene, solo un giramento di testa"
Immagine box news Serie C Barletta, fiducia a Paci nonostante il ko col Giugliano. Via il consulente De Santis
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati parziali dell'8ª giornata: Dolomiti avanti, pari tra Reggiana e Spezia
Immagine box news Serie C Si cambia anche in casa Folgore Caratese: Belmonte verso l'esonero. C'è Guidi per il post
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: il Gubbio esonera Di Carlo. E torna Braglia
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Francia-Italia
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, risultati della 2ª giornata: Inter corsara a Como, agganciata la vetta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, risultati della 2ª giornata: il Milan batte la Juve sul finale. La classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, risultati della 2ª giornata: Como 1907 corsaro col Napoli. La classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, prosegue la 2ª giornata: fari puntati su Como Women-Inter. La guida completa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, i risultati della 2ª giornata: il derby è giallorosso! La Roma batte la Lazio
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Ambrosi: "Troppa foga nella ripresa. Ho fiducia nelle mie compagne"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
4 ottobre 2012, l'Udinese è la quarta italiana a espugnare Anfield. Finisce 2-3
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, le aspettative su Krstovic per la ripresa del campionato
Sportissimo
Newsticker
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni
29/09 Juve: bilancio di ricostruzione, rosso di 66 milioni e nuovo aumento di capitale