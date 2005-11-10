4 ottobre 2012, l'Udinese è la quarta italiana a espugnare Anfield. Finisce 2-3

Il 4 ottobre 2012, ad Anfield, il Liverpool attende l'Udinese, in una partita valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League. Davide contro Golia, almeno nelle idee e nel principio, perché i Reds vanno subito in vantaggio con Shelvey, chiudendo il primo tempo sull'uno a zero, pensando in una vittoria più o meno agile.

Ripresa da urlo

Non funziona così. Perché all'intervallo Guidolin cambia Armero con Lazzari, toccando i punti giusti per la sua squadra. Al quarantaseiesimo è il solito Di Natale a trovare il pareggio, uno a uno. È solo l'inizio. Un'autorete dell'uruguagio Coates porta i friulani in vantaggio, ma non è finita: due minuti dopo Di Natale serve per Pasquale che insacca l'uno a tre. Il Liverpool prova l'arrembaggio, trovando il 2-3 con Suarez, ma il risultato non cambierà più: 2-3 e Udinese quarta squadra a espugnare l'Anfield Road in Europa.

Liverpool-Udinese 2-3

Marcatori: 22' Shelvey, 46' Di Natale, 70' aut. Coates, 72' Pasquale, 75' Suarez

Liverpool

Reina; Johnson, Carragher, Coates, Robinson; Henderson (65' Gerrard), Shelvey, Allen; Downing, Borini (80' Sterling), Assaidi (65' Suarez).

A disposizione: Jones, Skrtel, Sahin, Wisdom.

Allenatore: Rodgers.

Udinese

Brkic; Benatia, Danilo, Domizzi; Faraoni, Pinzi (70' Willians), Badu, Pasquale; Pereyra, Armero (46' Lazzari); Di Natale (86' Ranégie).

A disposizione: Padelli, Coda, Heurtaux, Fabbrini.

Allenatore: Guidolin.