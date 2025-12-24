Inter, ora l'Atalanta. Chivu punta sui big per archiviare la Supercoppa

Cristian Chivu non vuole che la sconfitta in Supercoppa Italiana pesi nelle gambe e nella tesata dei suoi giocatori. L’Inter che si prepara ad affrontare l’Atalanta domenica sera è sì scottata dal match contro il Bologna, ma arriva alla New Balance Arena da prima in classifica e con il miglior attacco del campionato. L’allenatore rumeno sta facendo leva su queste certezze per regalarsi un finale di 2025 sereno e senza intoppi, blindando così la vetta prima della ripresa del campionato a gennaio proprio contro il Bologna di Vincenzo Italiano. A Bergamo non ci sarà Bonny, fermato da una distorsione al ginocchio patita in allenamento. Quello che non deve mancare in casa Inter però è maggiore concretezza e determinazione. Perché l’Atalanta di Palladino, escluso qualche passo falso, sta viaggiando su un’altra dimensione rispetto alla guida tecnica di Juric.

Statistiche a conforto, l’Inter a Bergamo è una schiacciasassi

Cristian Chivu non ama le statistiche ma la storia recente ha mostrato un’Inter in versione schiacciasassi quando scende in campo a Bergamo. Per la verità è un bulldozer anche a San Siro, tant’è vero che ha sempre vinto o pareggiato nelle ultime 15 partite tra tutte le competizioni. Questo dice la storia, ma il presente invece racconta di una partita che comunque vivrà di grande equilibrio. L’Atalanta al pari del Bologna può giocare uomo su uomo e per fare punti a Bergamo l’Inter dovrà giocare in maniera più pulita dal punto di vista tecnico. Con qualche cambio in più rispetto alla Supercoppa.

Lautaro e Calhanoglu dentro dal 1’?

Alla New Balace Arena Chivu cambierà qualcosa, ed è probabile che tornino titolari Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. L’aregntino e il turco sono i due migliori marcatori dell’Inter in stagione, ed entrambi sono fondamentali per motivazioni differenti. L’argentino serve per uscire dalla pressione della Dea, l’ex Leverkusen invece può dare maggiore verticalità al gioco rispetto a Zielinski. Il Toro sarà certamente titolare, visto che con la Dea ha un feeling speciale essendo andato a segno negli ultimi due confronti disputati a Bergamo. Una statistica in più che potrebbe far sorridere Chivu.