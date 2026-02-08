Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali: scelto Thuram con Lautaro, tocca a Sucic in mediana
Alle 18 il via alla sfida al Mapei Stadium fra il Sassuolo di Fabio Grosso e l'Inter di Cristian Chivu. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida. C'è Thuram con Lautaro nell'attacco nerazzurro, con Sucic in mediana al fianco di Zielinski e Mkhitaryan, solo panchina per Frattesi. In difesa ci sono Bisseck, Akanji e Bastoni, davanti a Sommer. Sulle due fasce infine Luis Henrique e Dimarco, per un totale di nove cambi rispetto alla sfida di Coppa Italia.
Sul fronte opposto, spazio alle certezze con il consolidato tridente composto da Berardi, Pinamonti e Lauriente. In mezzo ci sono Thorstvedt, Matic e Kone. Dietro Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig a difendere la porta di Muric. Vediamo di seguito le scelte dei due allenatori.
Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter
Sassuolo (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
A disposizione: Satalino, Zacchi, Volpato, Nzola, Boloca, Romagna, Fadera, Garcia, Moro, Coulibaly, Lipani, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe.
Allenatore: Fabio Grosso
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sučić, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.
A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Darmian, Kamate, Cocchi, Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Vecchi–Ceccon
IV ufficiale: Galipo’
VAR: Camplone
AVAR: Aureliano
SQUALIFICATI
Sassuolo: -
Inter: -
DIFFIDATI
Sassuolo: Doig, Matic, Muharemovic, Muric, Walukiewicz
Inter: Barella, Çalhanoglu