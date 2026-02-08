Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali: scelto Thuram con Lautaro, tocca a Sucic in mediana

Alle 18 il via alla sfida al Mapei Stadium fra il Sassuolo di Fabio Grosso e l'Inter di Cristian Chivu. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida. C'è Thuram con Lautaro nell'attacco nerazzurro, con Sucic in mediana al fianco di Zielinski e Mkhitaryan, solo panchina per Frattesi. In difesa ci sono Bisseck, Akanji e Bastoni, davanti a Sommer. Sulle due fasce infine Luis Henrique e Dimarco, per un totale di nove cambi rispetto alla sfida di Coppa Italia.

Sul fronte opposto, spazio alle certezze con il consolidato tridente composto da Berardi, Pinamonti e Lauriente. In mezzo ci sono Thorstvedt, Matic e Kone. Dietro Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig a difendere la porta di Muric. Vediamo di seguito le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter

Sassuolo (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

A disposizione: Satalino, Zacchi, Volpato, Nzola, Boloca, Romagna, Fadera, Garcia, Moro, Coulibaly, Lipani, Vranckx, Iannoni, Bakola, Pedro Felipe.

Allenatore: Fabio Grosso

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sučić, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Bonny, Acerbi, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Darmian, Kamate, Cocchi, Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Vecchi–Ceccon

IV ufficiale: Galipo’

VAR: Camplone

AVAR: Aureliano

SQUALIFICATI

Sassuolo: -

Inter: -

DIFFIDATI

Sassuolo: Doig, Matic, Muharemovic, Muric, Walukiewicz

Inter: Barella, Çalhanoglu