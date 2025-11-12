Inter, Palacios ha deciso: a gennaio vuole la cessione. Già individuata la possibile destinazione
Mentre prosegue il recupero dal problema muscolare che dovrebbe tenerlo fermo fino ai primi di dicembre, il difensore dell'Inter Tomas Palacios avrebbe preso una decisione importante riguardo al proprio futuro. Come riportato da FcInterNews, il giovane difensore argentino sarebbe intenzionato a fare ritorno all’Independiente Rivadavia.
Finora mai impiegato da Cristian Chivu in partite ufficiali, Palacios ritiene che una nuova avventura con il club che lo ha lanciato possa permettergli di ritrovare continuità e minuti in campo, oltre a offrirgli la possibilità di mettere di nuovo in mostra il suo talento.
Il classe 2002, seguito anche da società brasiliane, messicane e di altri club argentini, avrebbe già manifestato la propria volontà al presidente dell’Independiente Rivadavia, sperando che il trasferimento possa concretizzarsi. L’Inter, dal canto suo, non ostacolerebbe una sua partenza, pur cercando di individuare la soluzione sportiva ed economica più vantaggiosa in vista del possibile addio del ventiduenne.