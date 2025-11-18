Sette milioni si possono spendere meglio: Odogu e Palacios, a Milano con le valigie in mano

Nella settimana del derby, due giovani difensori mettono d’accordo Inter e Milan. Da un lato c’è Tomas Palacios, dall’altro David Odogu. Li separano tre anni - l’argentino è del 2003, il tedesco 2006 -, li accomunano alcune cose. In primis, lo spazio in campo: pochissimo. Palacios, rientrato all’Inter dal prestito al Monza, non ha mai giocato in questa stagione. Odogu, arrivato al Milan lo scorso gennaio dal Wolfsburg, ha rimediato una manciata di minuti in Coppa Italia.

Ad accomunarli, anche l’investimento, sebbene fatto con sei mesi di distanza: circa 7 milioni di euro, al netto delle varie clausole. E pure il futuro, che dovrebbe essere lontano da Milano. In entrambi i casi, almeno per ora, l’investimento non ha dato i suoi frutti. Se Palacios ha dimostrato di non essere pronto per la Serie A, specie a quei livelli, su Odogu resta il dubbio - vista, appunto, anche la più giovane età -, ma a oggi nel Milan di Allegri non può trovare spazio.

È per questo che entrambi, salvo sorprese, saluteranno. L’argentino ha proposte da Centro e Sud America, c’è anche l’Independiente Rivadavia che sarebbe la destinazione preferita. Prepariamoci a una trattativa: quella per strapparlo al club di Mendoza lo fu. Quanto a Odogu, la strada dovrebbe essere quella del prestito, a patto che Allegri abbia un rinforzo a livello numerico nel reparto.

TOMAS PALACIOS (difensore, 2003, argentino) sotto contratto con l’Iner fino al 30 giugno 2029, acquistato ad agosto 2024 dall’Independiente Rivadavia per 6,5 milioni di euro (l’operazione può arrivare a 11 bonus compresi). Valore di mercato Transfermarkt: 4 milioni di euro.

DAVID ODOGU (difensore, 2006, tedesco) sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2029 (opzione per il 2030), acquistato a gennaio 2025 dal Wolfsburg per 7 milioni di euro (l’operazione può arrivare a 10 bonus compresi). Valore di mercato Transfermarkt: 5 milioni di euro.