Inter, Palacios ha le idee chiare: vuole tornare all'Independiente Rivadavia

Tomas Palacios sta continuando a lavorare per rientrare al meglio dall'infortunio che lo terrà fuori fino a inizio dicembre, ma ha già le idee chiare per il suo futuro. Secondo quanto riportato da FCInterNews.it, il difensore vorrebbe tornare all'Independiente Rivadavia, squadra in cui è cresciuto. In questa stagione non ha collezionato neanche una presenza ed è convinto che per ritrovare continuità debba andare in una squadra che lo conosce bene e che lo stima per le sue caratteristiche.

Su di lui ci sono anche dei club brasiliani, messicani e altri argentini, ma il classe 2003 ha già parlato con il presidente dell'Independiente Rivadavia, comunicandogli la sua volontà di tornare. L'Inter non si opporrebbe a una cessione, anzi si sta adoperando per facilitare il suo addio. Da capire però la formula dell'operazione: se sarà possibile verrà perfezionata a titolo definitivo, altrimenti sarà formalizzata in prestito.

Chivu non punta su di lui, visto che ha trovato gli equilibri nel reparto arretrato con Akanji e Bastoni punti fermi e un centrale tra Acerbi, De Vrij e Bisseck. Il tedesco è in rampa di lancio e spera di guadagnarsi sempre più spazio dopo un inizio complicato. Pesa anche l'età dell'italiano e dell'olandese, tra l'altro con il contratto in scadenza.