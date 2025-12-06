Inter, Palacios può tornare in Argentina a gennaio? Il punto, fra mercato e infortunio

Il futuro di Tomas Palacios all'Inter vacilla. Il difensore argentino è arrivato a Milano nel corso dell'ultima estate e dopo sei mesi da comprimario con Simone Inzaghi ha giocato sei mesi in prestito al Monza. Qualche mese fa i rumor sul possibile trasferimento al Santos poi non concretizzatisi, il giocatore è rimasto in nerazzurro subendo però un risentimento al retto femorale della coscia sinistra a fine ottobre, soffrendo poi di una ricaduta e strappandosi il muscolo.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto della situazione che lo riguarda, fra mercato e l'influenza che il suo infortunio potrebbe avere su eventuali movimenti a gennaio. Il difensore infatti sta optando per una terapia conservativa, cercando dunque di recuperare e rientrare in campo anche in vista del mercato invernale.

Il quotidiano riporta che il giocatore avrebbe già espresso alla società il desiderio di tornare, qualora ci fossero le condizioni, all'Independiente Rivadavia – tanto da averne già parlato col suo ex presidente -, ma è chiaro che molto passerà anche dalla sua salute fisica. Se il 22enne dovesse tornare a giocare infatti l'Inter non si opporrebbe alla sua cessione, a titolo definitivo o temporaneo. Al contempo però c'è da scongiurare l'ipotesi di finire sotto ai ferri, che potrebbe inficiare anche sulla sua eventuale partenza.