Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, sempre Nico Paz nel mirino. Dall'Argentina: "Pronti 58 milioni di euro per averlo"

Inter, sempre Nico Paz nel mirino. Dall'Argentina: "Pronti 58 milioni di euro per averlo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
ieri alle 13:40Serie A
Andrea Losapio

Nico Paz continua a essere un obiettivo dell'Inter. Perché se è vero che un anno fa Javier Zanetti era pronto a fare carte false per averlo, con 35 milioni che ora sembrano davvero troppo pochi per averlo.

Così potrebbero essere pronti 58 milioni, come riporta TyCSports, uno dei portali argentini più conosciuti, sebbene ci sia una ricompra da parte del Real Madrid per il prossimo giugno da 10 milioni, cifra decisamente bassa e che potrebbe essere rinegoziata già a partire dalla finestra invernale.

Nei giorni scorsi Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato proprio del futuro dell'argentino. Nico è un giocatore cresciuto da loro, un talento straordinario, che sta crescendo in una delle leghe più importanti d'Europa. Il Real Madrid può esercitare il diritto di recompra. Gioca in una mattonella dove ci sono tanti giocatori del Real Madrid. Tutti ne parlano e forse è nel volere legittimo anche di Nico, per un ragazzino cresciuto in quel contesto. Non posso parlare per lui ma posso immaginare che sia così, anche se poi sta da dio qui. Come si definirà la cosa? Non lo so, c'è un contratto scritto e dei diritti. A meno che arrivi una squadra incredibile e faccia un'offerta più alta. Il suo destino dipende da lui".

Articoli correlati
Nico Paz show, Xabi Alonso da Madrid: "Fa bene da due anni. Ma è presto per il mercato"... Nico Paz show, Xabi Alonso da Madrid: "Fa bene da due anni. Ma è presto per il mercato"
Nico Paz è già da Real Madrid? Numeri e costi di un grandissimo affare per tutti Nico Paz è già da Real Madrid? Numeri e costi di un grandissimo affare per tutti
Fantacalcio, Top & Flop 7^ giornata Serie A 2025-2026 Fantacalcio, Top & Flop 7^ giornata Serie A 2025-2026
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre
Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?... Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?
Milan, Athekame: "Siamo delusi dal pareggio ma non vogliamo fermarci a questo risultato"... Milan, Athekame: "Siamo delusi dal pareggio ma non vogliamo fermarci a questo risultato"
Pisa imbattuto contro il Milan in Serie A: è successo soltanto tre volte nella storia... Pisa imbattuto contro il Milan in Serie A: è successo soltanto tre volte nella storia
Fattori sull'errore di Piccoli: "Deve avere la testa più libera. In quell'azione... Fattori sull'errore di Piccoli: "Deve avere la testa più libera. In quell'azione pensa troppo"
Milan, Ricci: "Il clima in spogliatoio non è dei migliori" Live TMWMilan, Ricci: "Il clima in spogliatoio non è dei migliori"
Da portiere a portiere, Copparoni incorona Caprile: "Nel suo futuro vedo Milan e... Da portiere a portiere, Copparoni incorona Caprile: "Nel suo futuro vedo Milan e Nazionale"
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'8^ giornata di campionato... Focus TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'8^ giornata di campionato
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
2 Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
3 Milan presuntuoso, primo posto già a rischio. E alla fine è il Pisa ad avere rimpianti
4 Nicola risponde a Tudor: “Mai direi mai”. E la Juve gli chiede: basta sfoghi
5 Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan presuntuoso, primo posto già a rischio. E alla fine è il Pisa ad avere rimpianti
Immagine top news n.1 Qui Inter, Chivu senza Thuram ma col sorriso: "Il giorno di riposo? Mi fido dei miei"
Immagine top news n.2 Qui Napoli: piove sul bagnato. Conte non parla, ma perde Meret e non recupera Hojlund
Immagine top news n.3 Serie A, 8^ giornata LIVE: Napoli con Lucca, Inter con Bonny
Immagine top news n.4 Milan-Pisa 2-2, Allegri: "Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere"
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Milan a +2 su Napoli e Inter. Pisa lascia l'ultimo posto
Immagine top news n.6 Milan-Pisa 2-2, le pagelle: Cuadrado sposta gli equilibri, Athekame salva la faccia ai rossoneri
Immagine top news n.7 Milan, bagno d'umiltà. Col Pisa è solo 2-2, Athekame al 93' evita una clamorosa sconfitta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.2 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.3 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?
Immagine news Serie A n.3 Milan, Athekame: "Siamo delusi dal pareggio ma non vogliamo fermarci a questo risultato"
Immagine news Serie A n.4 Pisa imbattuto contro il Milan in Serie A: è successo soltanto tre volte nella storia
Immagine news Serie A n.5 Fattori sull'errore di Piccoli: "Deve avere la testa più libera. In quell'azione pensa troppo"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Ricci: "Il clima in spogliatoio non è dei migliori"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Lovisa: "Quello che è successo non fa piacere, dobbiamo essere bravi a uscirne bene"
Immagine news Serie B n.2 Padova, stiramento per Gomez: il Papu dovrà stare fuori per almeno 20 giorni
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Bene nel primo tempo, poi ci è mancato coraggio"
Immagine news Serie B n.4 Monza-Reggiana, i convocati di Bianco: non c'è Petagna
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella-Pescara, i convocati di Vivarini: davanti non c'è Merola
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: "Grandissima partita, complimenti ai ragazzi. Questa squadra macina gioco"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dal Napoli campione d'Italia all'addio al Perugia: la parabola di Mauro Meluso
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Tesser: “Mi hanno chiesto se me la sentissi ed eccomi qui. Sono carichissimo"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, colpo esterno del Team Altamura: battuto il Foggia. Novara-Virtus Verona termina 1-1
Immagine news Serie C n.5 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, saluta Mauro Meluso: risolto il contratto del direttore dell'area tecnica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.6 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?