Inter, sempre Nico Paz nel mirino. Dall'Argentina: "Pronti 58 milioni di euro per averlo"

Nico Paz continua a essere un obiettivo dell'Inter. Perché se è vero che un anno fa Javier Zanetti era pronto a fare carte false per averlo, con 35 milioni che ora sembrano davvero troppo pochi per averlo.

Così potrebbero essere pronti 58 milioni, come riporta TyCSports, uno dei portali argentini più conosciuti, sebbene ci sia una ricompra da parte del Real Madrid per il prossimo giugno da 10 milioni, cifra decisamente bassa e che potrebbe essere rinegoziata già a partire dalla finestra invernale.

Nei giorni scorsi Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato proprio del futuro dell'argentino. Nico è un giocatore cresciuto da loro, un talento straordinario, che sta crescendo in una delle leghe più importanti d'Europa. Il Real Madrid può esercitare il diritto di recompra. Gioca in una mattonella dove ci sono tanti giocatori del Real Madrid. Tutti ne parlano e forse è nel volere legittimo anche di Nico, per un ragazzino cresciuto in quel contesto. Non posso parlare per lui ma posso immaginare che sia così, anche se poi sta da dio qui. Come si definirà la cosa? Non lo so, c'è un contratto scritto e dei diritti. A meno che arrivi una squadra incredibile e faccia un'offerta più alta. Il suo destino dipende da lui".