Napoli, non solo Hojlund: frattura al piede per Meret, il report del club
Nuova tegola in casa Napoli, col portiere Alex Meret che dovrà restare ai box diverse settimane dopo essersi procurato una frattura al piede nell'allenamento di oggi, alla vigilia della sfida contro l'Inter. Ricordiamo che pochi minuti fa il Napoli aveva annunciato anche l'assenza di Rasmus Hojlund per la sfida coi nerazzurri. Questa la nota del Napoli in merito:
"Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Il portiere azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una frattura del secondo metatarso del piede destro".
