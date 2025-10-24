Entella, Chiappella: "Archiviare la Samp, col Pescara sarà tutto diverso: servirà testa"

Scenderà in campo domani, alle ore 15:00, la Virtus Entella, che riceverà la visita del Pescara in occasione della 9ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento al 'Comunale' di Chiavara.

Quella contro gli abruzzesi è una sfida che arriva dopo la vittoria nella gara contro la Samp, che non si può chiaramente trascurare, anche se mister Andrea Chiappella guarda già molto oltre: "La vittoria sulla Sampdoria ci deve aver lasciato consapevolezza, l'ho detto anche ai ragazzi, perché la prestazione c'è stata e ci deve ulteriormente rafforzare, ma il nostro obiettivo, come sappiamo, è la salvezza, e questa passa dall'avere un atteggiamento maniacale, da squadra che ha fame di punti: dobbiamo esser bravi a resettare subito quel match, anche se è stato particolare, ma deve essere una gara come le altre. Non possiamo cadere in questo errore, la gara precedente si preparava anche un po' da sola, ora con il Pescara sarà tutto diverso. E sarà vietato sbagliare l'approccio, come il sottovalutare l'avversario".

Nessuna nota particolare alla formazione: "Il pensiero al turno infrasettimanale ovviamente c'è, ma al tempo stesso dobbiamo essere consapevoli dell'avere la forza di affrontare tutte le partite nel miglior modo possibile e con la miglior formazione possibile per entusiasmo e fisicità: dobbiamo sempre essere al top per provare a vincere".

Conclude parlando del Pescara: "È una squadra che non molla mai, lo ha dimostrato con delle rimonte importanti. Son ben messi in campo, e sanno mettere in difficoltà chiunque, non è stata un caso la vittoria sull'Empoli. Sappiamo chi avremo di fronte, e non a caso ho detto che tutto passerà dall'atteggiamento che avremo, soprattutto mentalmente".