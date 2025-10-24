Ufficiale Si chiude il ciclo Marino alla Triestina. Il tecnico e il suo staff son stati esonerati

Ne avevamo parlato proprio poco fa, in mattinata, con il ritorno di Attilio Tesser in panchina, la Triestina avrebbe esonerato l'attuale allenatore alabardato, mister Geppino Marino: e così è stato, il tecnico non è più alla guida della prima squadra.

A renderlo noto, la stessa società, mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo intergralmente:

"US Triestina Calcio 1918 comunica di aver sollevato Giuseppe Marino, insieme ai suoi collaboratori, dall’incarico di allenatore della prima squadra.

A Giuseppe Marino e a tutto lo staff, il club rivolge un sincero ringraziamento per il quotidiano impegno profuso per la causa, insieme all’in bocca al lupo per le migliori fortune professionali future".

Ricordiamo che il tecnico - il cui lavoro è stato encomiabile - si è trovato a guidare la squadra in uno dei momenti più neri dell'attuale stagione: 20 i punti di penalità iniziali, che erano stati di fatto più che dimezzati nelle prime 10 giornate, ma una nuova penalizzazione arrivata nella giornata di ieri ha messo una sorta di pieta tombale sul campionato alabardato. 23 totali, i punti di penalizzazione, e un -10 in classifica che il nuovo trainer - Tesser appunto - dovrà tramutare intanto in playout, per poi giocarsi tutto nel corso degli spareggi.