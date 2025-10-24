Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Si chiude il ciclo Marino alla Triestina. Il tecnico e il suo staff son stati esonerati

Si chiude il ciclo Marino alla Triestina. Il tecnico e il suo staff son stati esoneratiTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 12:02Serie C
Claudia Marrone

Ne avevamo parlato proprio poco fa, in mattinata, con il ritorno di Attilio Tesser in panchina, la Triestina avrebbe esonerato l'attuale allenatore alabardato, mister Geppino Marino: e così è stato, il tecnico non è più alla guida della prima squadra.
A renderlo noto, la stessa società, mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo intergralmente:

"US Triestina Calcio 1918 comunica di aver sollevato Giuseppe Marino, insieme ai suoi collaboratori, dall’incarico di allenatore della prima squadra.
A Giuseppe Marino e a tutto lo staff, il club rivolge un sincero ringraziamento per il quotidiano impegno profuso per la causa, insieme all’in bocca al lupo per le migliori fortune professionali future".

Ricordiamo che il tecnico - il cui lavoro è stato encomiabile - si è trovato a guidare la squadra in uno dei momenti più neri dell'attuale stagione: 20 i punti di penalità iniziali, che erano stati di fatto più che dimezzati nelle prime 10 giornate, ma una nuova penalizzazione arrivata nella giornata di ieri ha messo una sorta di pieta tombale sul campionato alabardato. 23 totali, i punti di penalizzazione, e un -10 in classifica che il nuovo trainer - Tesser appunto - dovrà tramutare intanto in playout, per poi giocarsi tutto nel corso degli spareggi.

Articoli correlati
Tutto fatto per il ritorno di Tesser alla Triestina. Il tecnico ha firmato il contratto... Tutto fatto per il ritorno di Tesser alla Triestina. Il tecnico ha firmato il contratto
Triestina, Marino: "Sappiamo che la maratona è lunga, l'obiettivo è fare più punti... Triestina, Marino: "Sappiamo che la maratona è lunga, l'obiettivo è fare più punti possibile"
Triestina, Marino dopo il pari di Novara: "Quando non la vinciamo, mi va bene il... Triestina, Marino dopo il pari di Novara: "Quando non la vinciamo, mi va bene il pari"
Altre notizie Serie C
Triestina, c'è il ritorno di Tesser sulla panchina alabardata. Reso noto anche il... UfficialeTriestina, c'è il ritorno di Tesser sulla panchina alabardata. Reso noto anche il suo staff
Si chiude il ciclo Marino alla Triestina. Il tecnico e il suo staff son stati esonerati... UfficialeSi chiude il ciclo Marino alla Triestina. Il tecnico e il suo staff son stati esonerati
Tutto fatto per il ritorno di Tesser alla Triestina. Il tecnico ha firmato il contratto... TMWTutto fatto per il ritorno di Tesser alla Triestina. Il tecnico ha firmato il contratto
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: altro cambio a Perugia. Arriva Tedesco... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: altro cambio a Perugia. Arriva Tedesco
La Ternana al Gialappa’s Show: non passa inosservata la performance di Ferrero La Ternana al Gialappa’s Show: non passa inosservata la performance di Ferrero
Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza... Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza serie
Cavesa, ancora una trasferta senza tifosi: divieto di vendita dei tagliandi per Picerno... Cavesa, ancora una trasferta senza tifosi: divieto di vendita dei tagliandi per Picerno
Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale,... Catania, Pastore: "Peccato non avere i tifosi in trasferta. Col Benevento fondamentale, ma non decisiva"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: altro cambio a Perugia. Arriva Tedesco
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
4 Ivan Zazzaroni: "Napoli, non è stato distrutto nulla. Milan non ancora da Scudetto"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 23 ottobre
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 I tifosi votano Chiesa. È il miglior giocatore del Liverpool di settembre: "Voglio continuare così"
Immagine top news n.1 Un solo recuperato nel Milan, ma che stravolge la formazione anti Pisa
Immagine top news n.2 L'Inter è rinata dalla difesa all'attacco. Chivu pronto a sfidare il Napoli
Immagine top news n.3 Lazio, anche Tavares va ko: solo 7 giocatori sempre disponibili nelle prime otto giornate
Immagine top news n.4 Europa e Conference League, tutti i risultati della serata e le due classifiche
Immagine top news n.5 Battuta d'arresto impronosticabile per la Roma: quarto ko casalingo, vince il Viktoria Plzen
Immagine top news n.6 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: ecco com'è messa l'Italia
Immagine top news n.7 Dybala: "Roma moscia". E Gasperini non è d'accordo: "Mosci sì, ma solo nelle conclusioni"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.2 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.3 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
TMW Radio Sport
Immagine news Serie D n.1 Mignemi: "Per ora nessun contatto con la Reggina. Ma spero possa tornare in C"
Immagine news Serie A n.2 Antonio Paganin: "Napoli, Conte soffre il doppio impegno. E sull'Inter dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 De Canio: "Napoli, per Conte pesano diverse assenze. Spero torni subito Hojlund"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pandev: "Napoli disastroso a Eindhoven. Inter? Forte, ma meglio quella del Triplete"
Immagine news Serie A n.2 L'Inter lo sacrificò per Politano, al Sassuolo fu una meteora. Ma oggi è un altro Odgaard
Immagine news Serie A n.3 Oddi: "La storia della Lazio ha attraversato momenti brutti, poi ne è sempre uscita bene"
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Runjaic: "Dobbiamo trovare equilibrio. Davis? Sta meglio"
Immagine news Serie A n.5 Hojlund, oggi il provino decisivo per Napoli-Inter: senza di lui l'attacco è in panne
Immagine news Serie A n.6 Lazio, presunte pressioni ultrà sui giocatori: la Procura FIGC è pronta ad aprire un fascicolo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Con lo Spezia per reagire al precedente ko. Ma loro sono forti"
Immagine news Serie B n.2 Entella, Gozzi nuovo Consigliere Federale: "Riforme? Riduzione dei club. Troppo 100 pro"
Immagine news Serie B n.3 Amauri, il Palermo e Zamparini: "Faceva il pazzo in conferenza, ma ci diceva di non ascoltarlo"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, nuovo innesto nello staff tecnico: c'è Vanderloock come data analyst
Immagine news Serie B n.5 Serie B, al via questa sera la 9ª giornata. C'è Catanzaro-Palermo, occhi su alcune panchine
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Modena-Empoli: canarini per difendere il primato, Dionisi per la prima gioia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, c'è il ritorno di Tesser sulla panchina alabardata. Reso noto anche il suo staff
Immagine news Serie C n.2 Si chiude il ciclo Marino alla Triestina. Il tecnico e il suo staff son stati esonerati
Immagine news Serie C n.3 Tutto fatto per il ritorno di Tesser alla Triestina. Il tecnico ha firmato il contratto
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: altro cambio a Perugia. Arriva Tedesco
Immagine news Serie C n.5 La Ternana al Gialappa’s Show: non passa inosservata la performance di Ferrero
Immagine news Serie C n.6 Torna in campo la Serie C. Questa sera al via l'11ª giornata del campionato di terza serie
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.5 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.6 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?