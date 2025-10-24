Pandev: "Ho un hotel in Macedonia, ci vengono tanti italiani. In casa? Tanti 'belin'..."

In una intervista concessa a La Repubblica, l'ex calciatore di Napoli, Inter, Lazio, Parma e Genoa Goran Pandev parla così dei suoi interessi dopo la fine della carriera da calciatore: "Faccio avanti e indietro fra Italia e Macedonia. Lavoro con la federazione del mio Paese, per far crescere giovani talenti, e vorrei affidarli ad allenatori italiani. Ho un hotel in Macedonia, dove espongo maglie e trofei, e molti clienti vengono dall’Italia. In casa parliamo macedone, ma ci scappano un sacco di belin. I miei tre figli parlano dialetto. Fanno sport, ciascuno il suo, nessuno il calcio. E va bene così. Ora che non gioco, me li godo".

Interrogato sul fatto che, a tre anni dal ritiro, gli manchi il campo, Pandev ha ammesso che gli manca "l’adrenalina della partita", ma ha subito aggiunto di apprezzare la sua vita attuale e di divertirsi nello studio di Sky, dove può parlare di calcio con "campioni del mestiere".

Riguardo all'accusa di Chivu in diretta di fare domande scomode, Pandev ha replicato che, in realtà, chiedendogli dei nuovi acquisti, gli ha dato modo di parlare della sua "bella Inter", descrivendola come una squadra "forte nel pressing, verticale, dritta sulle punte" e unita, come dimostrato dall'abbraccio dei giocatori a Chivu dopo la vittoria contro la Roma.