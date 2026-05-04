Inter, Sucic: "Siamo una famiglia, vittoria davanti ai tifosi ancora più bella"

Tra i protagonisti della festa dell’Inter per il 21° Scudetto c’è anche Petar Sucic, che ai microfoni di Inter TV ha raccontato tutta la sua emozione dopo il 2-0 contro il Parma: "È una serata speciale, una partita speciale - ha dichiarato il centrocampista - perché sapevamo che potevamo diventare campioni. Bastava un punto, ma volevamo farlo vincendo e ci siamo riusciti davanti ai nostri tifosi”.

Per Sucic si tratta di un traguardo particolarmente significativo: “Sono felice perché è il mio primo anno all’Inter ed è anche il mio primo Scudetto. È qualcosa di davvero importante per me”.

Il giocatore ha poi sottolineato la forza del gruppo nerazzurro: “Noi siamo come una famiglia, non ci arrendiamo mai. Ci sono momenti in cui le cose vanno meglio e altri più difficili, ma restiamo uniti e questo fa la differenza”.

Infine, un pensiero ai tifosi e all’ambiente che lo ha accolto: “I compagni e i tifosi mi hanno aiutato tantissimo a inserirmi. Siamo un gruppo bellissimo e siamo davvero felicissimi per questo Scudetto”.