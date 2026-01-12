Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter sul 2007 Chec Bebel Doumbia: il gioiellino dell'Altamura piace anche all'Atalanta

© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 19:28Serie A
Simone Lorini

L'attenzione dell'Inter è già rivolta a cogliere le occasioni di mercato che si potrebbero presentare nella finestra invernale di mercato e nella prossima sessione estiva, anche riguardo i giovani. Secondo quanto raccolto da L'Interista, la società si è mossa inviando dei propri emissari per visionare il centrocampista Chec Bebel Doumbia, in forza al Team Altamura. Il classe 2007, divenuto un perno del centrocampo di Devis Mangia, non rappresenta di certo un nome banale nella cornice del campionato di Serie C.

I suoi progressi sono infatti evidenti agli addetti ai lavori, tanto da aver determinato un crescente numero di squadre interessate al suo cartellino. La società meneghina ha iniziato a sondare il terreno per comprendere la fattibilità di un'eventuale operazione da imbastire con la società pugliese. Su di lui c'è anche l'Atalanta, che ha manifestato un interesse molto concreto. Ai bergamaschi si aggiungono anche il Torino e il Bologna, al momento però più defilati rispetto alla compagine nerazzurra.

