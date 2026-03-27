TMW Juve a caccia di gol e leader, blitz Lewandowski: può fare come Ibra al Milan?

In attesa di capire come si evolverà la trattativa per il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic, la Juventus studia l’attacco del futuro. Con David e Openda su piede di partenza, i bianconeri vagliano alternative: una porta al ritorno di Randal Kolo Muani, l’altra guarda a Varsavia. È lì che, ieri, un emissario del club bianconero ha viaggiato. Tra gli osservati speciali, Robert Lewandowski. Non che servisse una partita con l’Albania - vinta in rimonta 2-1, con gol di Lewa e dell’interista Zielinski, ora c’è la Svezia - per studiare da vicino il valore di uno dei bomber più forti della sua generazione.

Però l’idea Lewandowski cova sotto la cenere, non soltanto della dirigenza bianconera. Il 21 agosto compirà 38 anni: ci si avvicinerà da svincolato, dato che al termine della stagione scadrà il suo contratto con il Barcellona. Il suo stipendio attuale - 30 milioni di euro lordi a stagione - è del tutto improponibile per la Serie A, ma è evidente che, se vorrà rimanere ad alto livello, qualche sacrificio in termini economici dovrà pur farlo. Dalla Spagna assicurano che gli piacerebbe rinnovare con il Barça, ma per ora il club catalano non ha aperto le negoziazioni. Dagli Stati Uniti rimbalza l’inevitabile interessamento della MLS.

Per la Juventus, Lewa avrebbe un sapore… milanista. Il paragone più recente è facile: Luka Modric. Ma, visto il ruolo, c’è anche quello di Zlatan Ibrahimovic: nel 2020 lo svedese, reduce proprio dall’avventura oltreoceano, tornò 39enne in rossonero. Fu decisivo con i suoi gol, soprattutto nelle prime due stagioni, ma ancora di più con la sua leadership nella terza, quella dello scudetto di Pioli. Qualcosa del genere servirebbe tantissimo alla Juventus di oggi.