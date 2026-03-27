Lazio, per l'attacco del futuro occhi su Tresoldi del Club Brugge

Il Corriere dello Sport nella giornata di oggi rilancia alcune voci provenienti dalla Germania che vorrebbero la Lazio su Nicolò Tresoldi, centravanti di proprietà del Club Brugge che si sta mettendo in luce in questa stagione.

Nato a Cagliari ma attualmente impegnato con le giovanili della Germania, Tresoldi in questa stagione ha messo insieme un totale di 48 presenze con 17 gol (di cui 3 in Champions League) e 5 assist e la sua valutazione oscilla fra i 15 ed i 20 milioni di euro.

Nel recente passato il diretto interessato ha confessato il proprio sogno di indossare un giorno la maglia del Milan: "È il sogno che mi spinge a lavorare duramente tutti i giorni. Qui al Bruges mi trovo molto bene, e so anche che la strada davanti è ancora lunga. Però il sogno di giocare nel Milan è qui, dentro la testa. Ci penso ogni mattina non appena mi sveglio".