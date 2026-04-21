Inter, Thuram: "Contento di poter aiutare la squadra, non so cosa farà il Como ma..."

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da Sportmediaset pochi minuti prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como: "Match Importantissimo, è un obiettivo stagionale e dobbiamo fare una grande partita. Ogni giocatore è contento di poter aiutare la squadra, è quello che sto facendo e sono molto contento. Non so cosa farà il Como, ma noi dobbiamo pensare a vincere".