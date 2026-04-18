L'Inter è un rullo compressore. Piovono gol e record, quelli di Thuram possono essere decisivi
Una squadra inarrestabile, capace di superare agilmente un Cagliari che poteva rappresentare la classica gara trappola. E invece, a San Siro arriva un 3-0 che cuce mezzo scudetto sulla maglia dell'Inter, adesso spettatrice più che interessata del restante programma della 33esima giornata di Serie A.
Un rullo compressore in campionato, l'Inter di Cristian Chivu, capace di arrivare a quota 78 gol: solo una volta, nell'era dei tre punti a vittoria, i nerazzurri hanno segnato di più dopo 33 partite disputate in un singolo torneo di Serie A (79 marcature nel 2023/24). E in questo scenario, un altro squillo lo dà Marcus Thuram, tornato oramai su livelli top: è infatti andato a segno per tre match di fila in Serie A per la terza volta in carriera (la prima dal novembre-dicembre 2024) nel momento forse migliore in cui potesse accadere. Ovvero con uno sprint finale da compiere per lo scudetto, e con una convocazione per il prossimo Mondiale da conquistare con la Francia.
Nel frattempo, Thuram arriva a 11 gol in questa Serie A, superando le 10 marcature nel massimo campionato per la terza stagione consecutiva con l'Inter: in precedenza solo due giocatori stranieri erano riusciti a superare i 10 gol nelle loro prime tre stagioni con il club nel torneo: Zlatan Ibrahimovic e Stefano Nyers (in ciascuna delle prime cinque quest'ultimo). Soddisfazione personali, in attesa della (più che probabile) soddisfazione collettiva ormai ad un passo.
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