Stipendi Cagliari, il più caro si è rotto il crociato. Poi c'è un fedelissimo del ds
In estate il Cagliari ha visto crescere leggermente il monte ingaggi, pur rimanendo una delle squadre di Serie A dal tetto salari comunque più contenuto, considerando che i sardi stazionano al 15° posto di questa speciale classifica.
I più pagati della squadra sono arrivati tutti nell'ultimo mercato estivo: lo sfortunato 'Gallo' Belotti sembrava poter tornare a cantare più spesso di quanto fatto negli ultimi anni, ma un grave infortunio al crociato lo ha già messo ko. Dietro di lui si trova Mazzitelli, fedelissimo del ds Angelozzi già da Sassuolo, e Folorunsho, l'unico altro a stagliarsi sopra i 2 milioni di euro lordi. All'atto pratico, e al netto dei contributi, con il suo milione e mezzo di euro netto l'anno (grazie al Decreto Crescita) c'è anche il leader difensivo Mina tra i più pagati.
MONTE INGAGGI CAGLIARI 2025/26 (28,9 milioni di euro lordi, 16,4 netti)
Andrea Belotti - 2,8 milioni di euro lordi l'anno (1,5 netti)
Luca Mazzitelli - 2,6 lordi (1,4 netti)
Michael Folorunsho - 2,2 lordi (1,2 netti)
Yerry Mina - 1,9 lordi (1,5 netti)
Sebastiano Luperto - 1,9 lordi (1 netto)
Ze Pedro - 1,5 lordi (0,8 netti)
Elia Caprile - 1,4 lordi (1,1 netti)
Leonardo Pavoletti - 1,3 lordi (0,7 netti)
Marko Rog - 1,3 lordi (0,7 netti)
Zito Luvumbo - 1,1 lordi (0,6 netti)
Gabriele Zappa - 1,1 lordi (0,6 netti)
Michel Adopo - 1,1 lordi (0,6 netti)
Sebastiano Esposito - 1,1 lordi (0,6 netti)
Adam Obert - 0,9 lordi (0,5 netti)
Gianluca Gaetano - 0,9 lordi (0,5 netti)
Boris Radunovic - 0,9 lordi (0,5 netti)
Alessandro Deiola - 0,7 lordi (0,4 netti)
Gennaro Borrelli - 0,7 lordi (0,4 netti)
Juan Rodriguez - 0,6 lordi (0,3 netti)
Semih Kilicsoy - 0,6 lordi (0,3 netti)
Mattia Felici - 0,5 lordi (0,3 netti)
Matteo Prati - 0,4 lordi (0,2 netti)
Nicolò Cavuoti - 0,4 lordi (0,2 netti)
Marco Palestra - 0,3 lordi (0,2 netti)
Alessandro Di Pardo - 0,3 lordi (0,2 netti)
Nicola Pintus - 0,2 lordi (0,1 netti)
Riyad Idrissi - 0,2 lordi (0,1 netti)
Giuseppe Ciocci - 0,1 lordi (0,04 netti)
Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com
