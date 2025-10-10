Stipendi Bologna, spese da metà classifica. Lucumí punta Orsolini e Immobile
Nonostante stazioni ancora a metà classifica della graduatoria per monte ingaggi della Serie A, ormai da qualche anno però il Bologna è mosso da ambizioni superiori, con obiettivi alti sia in campo nazionale che europeo.
I più pagati della rosa rossoblù sono due simboli dell'ultimo decennio di calcio italiano: Orsolini, il leader della squadra, e il nuovo centravanti Immobile. Appena sotto si staglia un altro rientrato dall'estero come Bernardeschi. Stipendio rilevante anche quello di Rowe, pure lui preso in estate. Andando all'altro capo della graduatoria, si trovano forse più in basso del previsto nomi come Odgaard e Castro, al netto di un Lucumi con cui invece il Bologna è in trattativa da mesi per un rinnovo che lo porti a toccare il tetto dei più pagati della rosa. Stipendio 'simbolico', infine, quello del veterano dello spogliatoio De Silvestri.
MONTE INGAGGI BOLOGNA 2025/26 (44,8 milioni di euro lordi, 25,4 netti)
Riccardo Orsolini - 3,7 milioni di euro lordi l'anno (2 netti)
Ciro Immobile - 3,7 lordi (2 netti)
Federico Bernardeschi - 3,3 lordi (1,8 netti)
Thijs Dallinga - 3 lordi (1,6 netti)
Jonathan Rowe - 2,8 lordi (1,5 netti)
Juan Miranda - 2,2 lordi (1,2 netti)
Nicolò Casale - 1,9 lordi (1 netto)
Tommaso Pobega - 1,9 lordi (1 netto)
Remo Freuler - 1,9 lordi (1 netto)
Kevin Bonifazi - 1,9 lordi (1 netto)
Lukasz Skorupski - 1,7 lordi (0,9 netti)
Nadir Zortea - 1,5 lordi (0,8 netti)
Lewis Ferguson - 1,3 lordi (1 netto)
Nikola Moro - 1,2 lordi (1 netto)
Nicolò Cambiaghi - 1,1 lordi (0,6 netti)
Martin Vitik - 1,1 lordi (0,6 netti)
Jens Odgaard - 1,1 lordi (0,6 netti)
Emil Holm - 1 lordo (0,8 netti)
Torbjorn Heggem - 1 lordo (0,6 netti)
Jhon Lucumi - 1 lordo (0,8 netti)
Charalampos Lykogiannis - 0,9 lordi (0,5 netti)
Santiago Castro - 0,9 lordi (0,5 netti)
Ibrahim Sulemana - 0,9 lordi (0,5 netti)
Benjamin Dominguez - 0,7 lordi (0,4 netti)
Giovanni Fabbian - 0,7 lordi (0,4 netti)
Federico Ravaglia - 0,7 lordi (0,4 netti)
Lorenzo De Silvestri - 0,1 lordi (0,05 netti)
Massimo Pessina - 0,03 lordi (0,02 netti)
Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com
