Italia, allenamento mattutino a Coverciano: Gattuso mischia le carte. Le ultime prima di Tallin
Ultimo allenamento a Coverciano dell'Italia di Gennaro Gattuso prima della partenza per Tallin, dove domani sera alle 21:00 la nazionale azzurra se la vedrà con l'Estonia, gara valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Nella seduta mattutina tutti a disposizione dell'allenatore calabrese, che ha deciso di svolgere una partitella con in campo le seguenti squadre:
Gialli (4-4-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Udogie; Spinazzola, Locatelli, Cristante, Cambiaghi; Kean, Retegui.
Blu (4-2-3-1): Donnarumma; Cambiaso, Gabbia, Mancini, Dimarco; Barella, Tonali; Orsolini, Frattesi, Raspadori; Pio Esposito.
A parte Nicolussi, Piccoli e Coppola, i quali saranno destinati alla tribuna.
13:05Maracanã
