Ciervo: "Cesena ideale per un calciatore. Voglio fare gol e assist per aiutare la causa"

Il centrocampista del Cesena Riccardo Ciervo sembra aver trovato finalmente la sua dimensione con la maglia bianconera tanto che nelle prime sette gare di campionato ha già trovato la via del gol in tre occasioni. Tanti gol quanti quelli messi assegno complessivamente nelle due stagioni precedenti e per questo, in un’intervista rilasciata al Resto del Carlino, il classe 2002 parla di buone sensazioni sia per lui sia per la squadra, che viene sempre prima: “Se giochi a calcio è al gruppo che pensi prima di ogni cosa. Per quello che mi riguarda in ogni caso la strada da fare è tanta e le cose da migliorare pure. Voglio segnare sempre più gol e distribuire sempre più assist, portando un contributo concreto alla causa”.

Ciervo però non si sbilancia su possibili traguardi da raggiungere perché a “ottobre non si fanno previsioni” sottolineando nel contempo che questa squadra può fare grandi cose e il gruppo è motivato e sereno nonostante le ultime sconfitte. L’obiettivo è tornare a vincere il prima possibile, a partite dalla sfida contro lo Spezia dopo la sosta.

Ciervo, cresciuto nel settore giovanile della Roma, parla poi dei tanti prestiti che hanno costellato la sua carriera: “Se una squadra ti manda in prestito in un’altra realtà, significa che non sei ancora pronto. Sono reduce da stagioni altalenanti, che mi hanno comunque arricchito. Certo, la posizione non è comoda, ma dal mio punto di vista è estremamente stimolante. - conclude Ciervo – A Cesena sono felicissimi, c’è l’ambiente ideale per un calciatore”.