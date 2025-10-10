Milan, Ibrahimovic: "Leao deve tornare in forma. Chivu? In bocca al lupo ma non deve vincere"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato dell'errore a Torino di Rafael Leao: "C’è un allenatore, se posso aiutare senza disturbare lo faccio - si è soffermato -. Ma non vai sopra l’allenatore, lo metti solo in difficoltà. Io posso essere più amico di lui dei giocatori, poi sono sempre Ibra con l’esperienza di Ibra. Prima avevo solo la modalità strong, ora ho imparato che per entrare nella testa dei giocatori a volte devi essere più soft.

Tornando invece all'argomento Leao, Ibra ha sottolineato come lui fosse a Torino all'interno dello spogliatoio nel post partita, 0-0 il risultato finale contro i bianconeri. La squadra era abbattuta compreso mister Allegri per il risultato che non è arrivato. Poi dal portoghese "ci aspettiamo la magia, perché Leao è magia! Chiaro che parleremo sempre di lui, perché è uno dei giocatori più forti al mondo".

Infine anche un commento sull'attuale tecnico dell'Inter Cristian Chivu, che lui ha conosciuto ai tempi della sua esperienza in Eredivisie all'Ajax. "Era una squadra di talenti, lui era il più maturo. Avanti mentalmente e come persona. È stato un campione, come allenatore è presto per giudicare, gli mando un in bocca al lupo ma non deve vincere..."