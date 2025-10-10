Il Milan sta con Allegri: il tecnico sprona Leao per averlo al meglio dopo gli errori di Torino

Gli errori di Torino sono ancora sotto gli occhi di tutti. Rafael Leao resta comunque un giocatore molto importante per il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri, reduce dal pareggio dell'Allianz Stadium contro la Juventus, non vuole affatto perdere il suo attaccante. Il suo numero 10. Il portoghese è reduce infatti da un infortunio che gli ha fatto saltare la prima parte di stagione. Uscito nel match di Coppa Italia contro il Bari, la punta sta piano piano ritrovando la giusta condizione anche se le imprecisione di domenica sera sono state importanti.

Nel post partita lo stesso allenatore livornese ha così dichiarato nel corso della consueta conferenza stampa: "Spiegare e dire cos'è è difficile. Posso solo dire che Rafa si sta impegnando molto per trovare la condizone ottimale. Per noi serve che trovi la condizione migliore, così come Nkunku. Avere entrambi in ottima condizione è molto importante".

E l'obiettivo principale è che l'attaccante ritrovi la sua condizione per il bene della squadra. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Allegri (dopo le lodi iniziali) lo ha rimproverato negli spogliatoi con il solo fine di spronarlo a dare ancora di più il massimo. Il club, dal canto suo, è dalla parte dell'allenatore appoggiandolo in questa gestione. Per avere il migliore Rafael Leao per questa stagione.