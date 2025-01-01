Stipendi Como, il salto non è solo sulla carta. E il più pagato adesso è Morata
Il Como è stato tra le squadre più spendaccione dell'ultimo mercato estivo, esprimendo a suon di investimenti ambizioni che vanno oltre a una semplice salvezza. Grazie alla solidità della proprietà, alzare il monte ingaggi non è un problema.
Da quest'estate c'è un nuovo 'paperone' in riva al lago ed è Alvaro Morata, tornato nel panorama della Serie A da una porta 'secondaria' ma pronto a farsi ricordare anche in biancoblu. Oltre 4 milioni di euro netti l'ingaggio che il Como gli riconosce, un milioncino più del precedente primatista Caqueret. Nella top ten tra i volti nuovi troviamo pure Diego Carlos e Kuhn. Qualcuno forse sarà stupito di trovare nella seconda metà della graduatoria due riferimenti già della scorsa annata, Nico Paz e Diao, ma incide la giovane età e il fatto che questo in essere sia il contratto originale con cui sono arrivati in quel di Como.
MONTE INGAGGI COMO 2025/26 (44,5 milioni di euro lordi, 24,5 netti)
Alvaro Morata - 8,3 milioni di euro lordi l'anno (4,5 netti)
Maxence Caqueret - 6,7 lordi (3,6 netti)
Diego Carlos - 3,7 lordi (2 netti)
Sergi Roberto - 2,2 lordi (1,2 netti)
Nicolas Kuhn - 2 lordi (1,1 netti)
Maximo Perrone - 1,9 lordi (1 netto)
Alberto Dossena - 1,9 lordi (1 netto)
Anastasios Douvikas - 1,5 lordi (0,8 netti)
Mergim Vojvoda - 1,4 lordi (0,8 netti)
Alberto Moreno - 1,3 lordi (0,7 netti)
Marc Oliver Kempf - 1,1 lordi (0,6 netti)
Jesus Rodriguez - 1,1 lordi (0,6 netti)
Alberto Cerri - 1 lordo (0,6 netti)
Stefan Posch - 1 lordo (0,8 netti)
Martin Baturina - 0,9 lordi (0,5 netti)
Jean Butez - 0,9 lordi (0,5 netti)
Nico Paz - 0,9 lordi (0,5 netti)
Assane Diao - 0,9 lordi (0,5 netti)
Edoardo Goldaniga - 0,9 lordi (0,5 netti)
Jayden Addai - 0,8 lordi (0,5 netti)
Lucas Da Cunha - 0,8 lordi (0,6 netti)
Alex Valle - 0,6 lordi (0,3 netti)
Ivan Smolcic - 0,6 lordi (0,3 netti)
Ignace van der Brempt - 0,5 lordi (0,3 netti)
Nikola Cavlina - 0,4 lordi (0,2 netti)
Peter Kovacik - 0,4 lordi (0,2 netti)
Jacobo Ramon - 0,3 lordi (0,2 netti)
Marco Sala - 0,3 lordi (0,2 netti)
Mauro Vigorito - 0,2 lordi (0,1 netti)
Henrique Menke - 0,1 lordi (0,1 netti)
Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.