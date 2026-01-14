Inter, Zielinski: "Essere in cima è sempre bello, nel secondo tempo siamo cresciuti"
Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida vinta 1-0 sul Lecce: "Essere in cima è sempre bello, ma mancano tantissime partite. Il Lecce è un'ottima squadra, non ci sono partite facili e si soffre sempre. Bisogna dare il massimo ogni volta. Nel primo tempo è mancato di velocizzare il gioco, toccavamo troppo la palla. Nel secondo abbiamo fatto bene, alla fine siamo stati premiati con il gran gol di Pio".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
