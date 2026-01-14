Inter, Zielinski: "Essere in cima è sempre bello, nel secondo tempo siamo cresciuti"

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida vinta 1-0 sul Lecce: "Essere in cima è sempre bello, ma mancano tantissime partite. Il Lecce è un'ottima squadra, non ci sono partite facili e si soffre sempre. Bisogna dare il massimo ogni volta. Nel primo tempo è mancato di velocizzare il gioco, toccavamo troppo la palla. Nel secondo abbiamo fatto bene, alla fine siamo stati premiati con il gran gol di Pio".