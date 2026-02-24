Boban netto: "Inter lenta e insicura. Zielinski quante volte la deve toccare da playmaker?"

"In questo momento non siamo abituati ad essere aggressivi, perché nel campionato italiano vieni subito fermato, intervento duro e gli ha toccato l'orecchio... noi giochiamo sotto ritmo, e così diventa difficile diventare pericoloso. Come si è visto stasera dall'Inter". Fabio Capello non fa prigionieri dopo l'uscita di scena cocente dell'Inter dalla Champions League contro il Bodo/Glimt post-sconfitta per 1-2 nel playoff di ritorno a San Siro di questa sera.

Goran Pandev, ex attaccante nerazzurro, è intervenuto dagli studi di Sky Sport in proposito: "Però ho notato che a febbraio le altre squadre italiane sono fuori, ma anche fisicamente non stanno bene. Non stanno andando forte. Gennaio e febbraio sono mesi...".

"Un po' deve cambiare idea, ma generalmente questo è quello che vediamo", ha aggiunto l'ex Milan Zvonimir Boban. Troppo lenti e tattici, troppo insicuri nei passaggi. Per esempio questa sera, quante volte la deve toccare Zielinski prima di passarla? Se fai il playmaker uno-due uno-due, più veloce. E lo sta facendo benissimo questa stagione".