Inter, Zielinski non preoccupa per Lecce: Dumfries mette nel mirino il derby con il Milan

Cristian Chivu fa la conta degli assenti e dei presenti per la gara di Lecce. Domani alle 18 l’Inter scenderà in campo per sfidare i giallorossi di Eusebio Di Francesco dopo il ko pesante di Bodo in Champions League. E proprio la gara in Salento rappresenta un punto chiave per certificare la fuga in vetta alla classifica e cercare di mettere le basi per lo sprint finale che vale lo scudetto. Una gara comunque insidiosa contro un avversario il lotta per non retrocedere.

Frattesi c'è, Zielinski non preoccupa

Nel frattempo l’allenatore dovrebbe recuperare Davide Frattesi che ha smaltito l’influenza mentre dovrebbe esserci anche Piotr Zielinski. Il centrocampista ha subito un piccolo acciacco dovuto al campo norvegese ma non dovrebbe preoccupare. Non solo dovrebbe essere arruolato ma avrebbe anche buone chance di giocare dal primo minuto.

Assente Lautaro, la situazione di Dumfries

Certificata l’assenza di Lautaro Martinez, oggi gli esami del caso, ad Appiano stanno valutando la situazione di Denzel Dumfries. Il recupero dell’esterno olandese procede secondo la tabella di marcia e il giocatore avrebbe messo nel mirino, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il derby contro il Milan dell’8 marzo ma non sarebbe da escludere anche una convocazione per la gara precedente del 28 febbraio contro il Genoa.