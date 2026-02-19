Inter, Zielinski non preoccupa: il centrocampista sta bene, a Lecce dovrebbe esserci

L'Inter trattiene il fiato per conoscere le condizioni di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da FCInterNews.it, le parole di Cristian Chivu indicano che un problema muscolare per il Toro c'è e potrebbe non essere di poco conto. Chi invece non preoccupa è Piotr Zielinski, entrato a gara in corso contro il Bodo/Glimt e uscito malconcio dall'Aspmyra Stadion: il centrocampista sta bene e non c'è niente che possa impedirgli di essere disponibile a Lecce.

I nerazzurri oggi non si sono comunque allenati e solo domani si ritroveranno per fare il punto della situazione. Non desta però allarmismo lo stato fisico dell'ex Napoli, così come quello di Davide Frattesi, che era stato colpito da un problema gastrointestinale. Senza Calhanoglu e Barella, anche il classe '99, che ha saltato la trasferta norvegese, si candida per una maglia dal primo minuto.