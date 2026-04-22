TMW Iran orientato a giocare il Mondiale. Camp a Teheran con 30 giocatori, ritiro ad Antalya

"Potrebbe arrivare la decisione di non andare. È previsto un ritiro per la nazionale nella terza settimana di maggio in un paese vicino, della durata di circa una settimana. Se le condizioni di sicurezza per i giocatori saranno garantite e il Paese ospitante smetterà di comportarsi in modo scorretto e avventuriero, verrà presa una decisione appropriata". Le parole di Ahmad Donyamali, ministro dello sport iraniano, rimbalzano da più parti.

L'Iran però ha intenzione di giocare i Mondiali statunitensi. Anche se dovesse permanere un conflitto allo stato attuale - cioè senza grandi decisioni ma solo un litigio per lo stretto di Hormuz - ecco che gli asiatici dovrebbero partecipare al prossimo Mondiale, trasferendosi in Antalya, Turchia, per il ritiro prima della competizione. In questo momento sono in corso degli allenamenti a Teheran per il nucleo principale della Nazionale, proprio in vista della rassegna iridata.

Questi i convocati per il camp e che si stanno allenando con il campionato fermo. Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazmand, Mohammad Khalifa, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Ehsan Haj Safi, Shoja Khalilzadeh, Aref Aghasi, Hossein Abarghoei, Mohammad Hossein Kananizadegan, Danial Eiri, Masoud Mohebbi, Saleh Hardani, Mehdi Rezaeian, Danial Esmaeilifar, Mehdi Hashemnezhad, Mehdi Torabi, Aref Haji Eidi, Roozbeh Cheshmi, Amir Mohammad Razaqnia, Omid Nourafkan, Aria Yousefi, Mehdi Mohebbi, Amir Hossein Hosseinzadeh, Hadi Habibinejad, Amir Hossein Mahmoudi, Ali Alipour, Kasra Taheri e Ehsan Mahrooghi.