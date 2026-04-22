Pisa, Gabbanini: "Avevo dei dubbi, ma qui si può fare molto bene. Ho una visione futuristica"

Leonardo Gabbanini, nuovo direttore sportivo del Pisa, si è presentato così ai canali ufficiali della società: "Questo club per me rappresenta qualcosa di importante dal punto di vista di prospettiva, penso si possa fare molto bene, sennò non sarei venuto qui. È una possibilità di poter mettere a frutto il tanto lavoro che ho fatto fino a oggi. Ho girato molto, internazionale non è sinonimo di migliore, ma ti permette di avere un'ampia esperienza su diverse cose, hai più possibilità di valutare bene le persone".

Come ha visto da fuori questo progetto?

"Quando si parla di progetto, ho sentito forte e chiara la volontà di migliorarsi e andare avanti sempre nel migliore dei modi. Ora c'è una situazione oggettiva di difficoltà, questo è importante perché ci sono tante persone che seguono il Pisa, c'è da stare attenti al momento non facile, dobbiamo rivedere qualcosina per prendere spunto e avere un futuro che abbia la concretezza nei risultati sportivi".

Cosa si sente di poter dare al Pisa?

"Sarebbe presuntuoso dire che posso dare tanto da qui alla fine, ma cercherò di dare serietà perché dobbiamo sapere che tante persone in questo momento soffrono. Io sono toscano, so che non è facile per noi sopportare determinate cose. Ho una visione anche futuristica, è stato un po' paradossale e audace la scelta di anticipare la mia entrata, la vedo lungimirante. Avevo qualche dubbio all'inizio, noi tendiamo a pensare che così retrocederò io, ma ho voluto impegnarmi perché, comunque vada, poter conoscere giocatori e società prima di fare scelte è molto professionale. Non è tipicamente italiano, ma è molto intelligente".

Come si racconta Gabbanini?

"Sono un appassionato di calcio, allenavo i giovani e lo amavo. Mi ha permesso di formarmi, il nostro modello ha formato Mancini, Bernardeschi, Chiesa... All'epoca c'era Corvino come direttore, che per me è il migliore d'Italia, che è un maestro per il settore giovanile e la prima squadra. Non mi bastava, ho deciso di viaggiare e ho visto calcio in tutto il mondo, oltre a culture diverse. Ho fatto Premier League e Championship, poi sono stato fortunato perché ho avuto tanti bellissimi allenatori, con cui ho parlato. Lì porti avanti la lista che proprietario e allenatore vogliono".

Si sente di mandare un messaggio ai tifosi prima del match contro il Parma?

"Quello che posso dire è che sicuramente mi piace tanto pensare al domani e rispettare l'oggi. È giusto che tutti capiscano la situazione che stiamo vivendo, mi ci calo ogni giorno, dovremo cercare di fare il massimo, sono qua per aiutare e guardare fino alla fine della stagione, ma anche per dare un segnale di proiezione. Viviamo con serietà questo momento e con grande professionalità perché dobbiamo dare il massimo".