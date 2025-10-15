Ventura: "Mai chiesto a De Rossi di entrare. È la più grande fake news degli ultimi 50 anni"

Giampiero Ventura è stato ospite di Rai Sport dopo il successo per 3-0 dell'Italia contro Israele, che ha garantito agli Azzurri la possibilità di disputare i playoff per accedere al Mondiale del 2026. L'ex commissario tecnico è tornato a parlare della vicenda che ha riguardato da vicino lui e Daniele De Rossi nel 2018, quando i due si confrontarono durante la partita: "Nessuno voleva farlo entrare. Era semplicemente il preparatore che, a turno, cercava di far alzare i giocatori per tenerli caldi in caso di necessità".

Ventura prosegue: "Io non ho mai chiesto a De Rossi di entrare, né ho visto quella scena in diretta: l’ho vista solo giorni dopo, quando è stata riproposta. È la più grande fake news della storia degli ultimi 50 anni nel calcio nazionale italiano. L'episodio è stato inventato di sana pianta. Tutto ciò che poteva essere rovesciato di negativo, veniva rovesciato".

Nel doppio confronto con la Svezia, l'Italia perse 1-0 fuori casa e non andò oltre lo 0-0 a San Siro.